快訊／國道狠甩4紅斑馬...「囂張姐」抓到了！　現身台中機場被逮

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

一名女子12日下午騎乘俗稱「小綿羊」的速克達機車，在國道1號北上西螺路段一路狂飆，警方獲報後前往攔截，結果女子面對紅斑馬前後包抄，竟照樣跑給警察追，最終從大雅交流道逃離。對此，國道警方追查女子身分，確認騎機車上中山高的女騎士為雲林縣麥寮鄉韋姓女子，為越南籍外配，年齡約35歲。警方也在13日晚間鎖定韋女行蹤，發現韋女出現在台中機場，立即請航警協助看護，將韋女依公共危險罪函送偵辦。

▲女騎士不要命的逆向騎上國道，速度之快，連安全帽都往後翻，警方出動7車14人，擔心失控不敢攔，最高可開罰6萬元。（圖／翻自爆發公社，下同）



國道警方員林分隊巡邏車12日下午3點46分北向218公里處，發現1輛機車誤闖國道，巡邏車趨前示意攔阻，但該機車堅不停車，於是出動4車8人前往支援，警車或左或後跟隨，不敢強力攔阻，擔心女騎士會失控或是緊張而摔倒受傷，只好慢慢減緩車速阻絕，但「囂張姐」仍拒絕停車，騎了30公里後，竟又逆向北上狂騎14公里到台中，總共在國道上狂飆44公里，直到大雅交流道才下匝道。

而國道警方事後也至韋女住家及親屬家中訪詢，得知韋女並未返回家中，疑似仍於台中市活動，最終發現韋女出現在台中機場航廈，立即聯繫航空警察局高雄分局台中分駐所協請看護韋女，並派遣線上巡邏車及會同家屬於13日19時許帶回約詢，除依刑法公共危險罪函送彰化地檢署偵辦外，另針對其違反道路交通管理處罰條例之違規行，最高可對韋女開出6萬元的罰單。

▲國道驚見「囂張姐」騎機車狂飆！狠甩4輛紅斑馬 封閉全線也攔不住。（圖／記者唐詠絮翻攝）



警方也強調，警方雖未當場攔獲該部機車，是因執勤同仁為考量該機車騎士及用路人安全，相關作為顧及當事人及往來車輛安全至上之普世價值，未發生人員傷亡結果。警方也呼籲用路人，機車誤闖國道請勿強行行駛以免發生危險，請停於避車彎等相對安全處所通報警方進行處理，並呼籲駕駛人切勿有故意上國道甚至是危險駕駛之行為，否則除違規裁罰之外也有可能會有相關的民刑事責任。

▲警方在台中機場發現囂張姐行蹤。（圖／國道3隊提供）