網美揪團「墾丁3天2夜」免費玩！只提1條件　釣出大票老司機

▲網美揪團玩墾丁。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在IG看到，有網美發限動揪團，免費招待正妹到墾丁玩3天2夜，這讓他不禁好奇，「真有這麼好康的？」截圖一出，大票老司機洗版留言，驚呼「看來比遊戲還刺激」、「條件都寫明了，就別裝清純了吧」。

網友在PTT發文提到，「無聊滑IG時，發現網美詢問顏值中上的美眉，是否要去墾丁，而且還免費招待。可是人家都說免錢的最貴，真的有這麼好康的？由於本肥是男的無法報名，只能來問問各位......。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從圖片中可見，發文者曬出比基尼背影辣照，同時問道「有女生想去墾丁3天2夜嗎？8月24日到8月26日，免費招待，條件顏值中上，請私訊我。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，鄉民紛紛狂回，「一個願打一個願挨啊」、「如果報名額滿的話，也可以找我」、「免費+要求顏值，糖爹阿不然」、「糖果爸爸啊，才多少錢」、「妹子懂就好，你不懂沒關係」。

另外，也有老司機見怪不怪，笑虧「墾丁3天2夜也在說，阿肥我還看過，歐洲團半個月到1個月的咧，當然啦...這種也是徵女孩兒去的，還能有什麼事呢？」

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►超夯「神級牙刷」深層清潔！智慧型抗菌刷毛「1根分成極細4叉」

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝 加牛奶更神

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」 花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

