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4男大生共用「飛機杯」全染菜花　醫曝6好發族群！嚴重恐致癌

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，男性好發於包皮、肛門、龜頭、陰莖、尿道口、陰囊、腹股溝等處。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸日前傳出有4名男大生同住宿舍，共用私密用品「飛機杯」，結果4人全染上菜花。對此，台灣泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修提醒，6種人是菜花易好發族群，包括多重性伴侶、不安全性行為者；如果不徹底治療，菜花除了傳染力強、病程長，到最後有可能會演變為惡性腫瘤，皮膚癌、陰莖癌、子宮頸癌、喉癌、口腔癌等。

陳偉傑、羅詩修6日在「泌密會客室」臉書解釋，菜花是人類乳突病毒（Human Papilloma Virus，簡稱HPV）感染所引起，大部分是經由性接觸傳染；另外，是接觸到受病毒污染的用具，初期呈現不明顯的柔軟淡紅丘疹，因此容易被輕忽，等到變大變多，長出一個或一叢的肉芽，形狀有如花椰菜的花原體一般。

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醫師說，男性好發於包皮、肛門、龜頭、陰莖、尿道口、陰囊、腹股溝等處；女性好發小陰唇內側、大陰唇、陰道、子宮頸、腹股溝等；另外，也可能出現在嘴唇、口腔、舌頭、喉嚨和肛門內或肛門周圍。

▼醫師表示，女性好發小陰唇內側、大陰唇、陰道、子宮頸、腹股溝等。（示意圖／記者李佳蓉攝）

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

醫師表示，菜花易好發的族群如下：

1、多重性伴侶
2、免疫力低下者（如HIV患者）
3、發生性行為沒有保護措施（如保險套）
4、不安全的性行為（口交或肛交）
5、共用會接觸私密處的物品（如毛巾、內褲、泳裝、公廁）
6、少數的母嬰垂直傳染（新生兒喉頭菜花）

醫師指出，菜花的潛伏期長，平均是2～3個月，甚至可達半年，菜花的診斷難度較高，一般利用切片進行診斷，可以先做HPV篩檢，之後再進行病毒量的篩檢，治療方式會先透過外敷化學藥物或免疫調節劑處置，但必須經由醫師診斷後開立處方。

醫師說，若藥物效果不好，病症擴大蔓延嚴重或產生癌症前期現象，考慮以下方式：

1、電燒：經局部麻醉後，利用電燒來切除菜花組織（約90%清除率），但術後傷口疼痛

2、冷凍：透過液態氮的低溫來造成菜花細胞的傷害，可能需要數次治療
3、雷射：利用二氧化碳雷射來燒灼菜花組織
4、手術切除：直接切除，清除率90%以上，但後續傷口疼痛及照護費心
5、干擾素之注射：費用較高，需經多次治療

▼醫師提醒要安全性行為。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

醫師提到，如果不徹底治療，菜花除了傳染力強、病程長，到最後有可能會演變為惡性腫瘤，皮膚癌、陰莖癌、子宮頸癌、喉癌、口腔癌等，所以務必要就醫以徹底根治。

醫師特別提醒預防感染菜花的重點：

1、安全性行為：單一性伴侶、戴保險套、確認性伴侶沒有性病
2、避免共用物品：會接觸私密處黏膜的毛巾、情趣用品、內褲、使用公廁可先消毒
3、施打HPV疫苗：目前最新仿單的年齡限制為45歲以下，且尚未有性行為者保護力較佳
4、注意免疫力避免復發：免疫力下降時，難擋潛伏體內的病毒再次興起

醫師表示，根據統計，全球HPV流行率約11.7%，並有高機率的致癌可能性，若摸到私密處黏膜附近有異物，務必到泌尿科或皮膚科就診，一旦拖延到菜花長大或蔓延，治療就會愈困難；並且若確定感染菜花，也必須要帶著性伴侶一同接受治療，以避免潛伏期後又被重複感染。

▼醫師提醒如何預防感染菜花。（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

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