一隻精子90天才成熟！男性「養精」3重點　醫：小蝌蚪怕熱呦

▲醫師提醒，男性避免穿緊身褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修表示，男性一隻精子大約要90天才會成熟，「養精」的三個重要事項，包括第一，飲食營養均衡、作息正常；第二，避免抽菸和喝酒；第三，減少泡溫泉、避免穿緊身褲，小蝌蚪們怕熱呦！

陳偉傑、羅詩修近日在「泌密會客室」臉書表示，男性如何「養精」備孕？不孕症的定義為，在12個月中有常規（至少每周兩次）且無避孕措施的性行為後，仍無法懷孕，大約影響著全球約7000萬人。

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醫師說，世界衛生組織估計，全世界有9%的夫婦受生育問題困擾，其中男性因素占50%，研究指出，飲食、肥胖、壓力、運動習慣、過量飲酒、吸菸、疾病或使用娛樂性藥物（如大麻）等不健康的生活習慣，都可能與男性的生育率下降有關。

▼一隻精子大約要90天才會成熟。（圖／CFP）

醫師提到，精液由「精子」及「精漿」組成，精漿是性腺（前列腺、精囊腺、尿道球腺和尿道旁腺、副睪等）的分泌物，主要成分為水並富含少量的養分，以保持精液中滲透壓平衡、維持、激發並保護精子的活力。

醫師分享想要成功受孕，精子如何要保持健壯，讓您和另一半做人成功：

►水：水分是精液中主要的成分，具有潤滑、保護精子的功能，飲用的水若遭汙染會影響男性生育率



►維生素：維生素C、D、E可促進精子生成，也可增強精子活性，可藉由多曬太陽自然合成維生素D，以及食用核果類食物補充維生素E



►優質蛋白質：為精子生存所需要的原料，特別是精氨酸是構成精子頭部的主要成分，讓精子有活力，可以食用瘦肉、蛋類、魚蝦等



►鈣、鎂：提高精子蛋白酶活性及代謝必須的物質，可以食用深色蔬菜、大豆、海帶、蝦皮等



►鋅、葉酸：可使精子總數增加，富含鋅的食物有牡蠣、貝類、蛤蜊、蝦、動物肝臟等



►硒：精子尾巴的成分，缺乏的話，精子可能會呈現彎曲狀，活動力就變差，因此可多吃紅肉及海鮮類

醫師提醒，男性養精的三個重要事項：

1、飲食營養均衡，作息正常，培養好的生活習慣



2、避免抽菸和喝酒



3、減少泡溫泉，避免穿緊身褲（小蝌蚪們怕熱呦！）

醫師說，現今環境及一般人飲食作息的習慣不佳，讓男性精液的品質、精蟲數量與活動力持續下降，想要成功受孕除了女性要養卵，男性更要養精，而一隻精子大約要90天才會成熟，而且精子對體內體外的環境都非常敏感，要注意受孕前確保精子處於良好的狀態下，才容易做人成功。