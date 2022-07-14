ET民調／綠營支持者歸隊！陳時中民調回溫　和蔣萬安差距僅剩5.3%

▲台北市長選戰最新民調、北市施政滿意度調查。（圖／《ETtaday新聞雲》民調中心提供，點圖放大，下同）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊三人對決，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，黃珊珊支持度25.9%、出現首次下滑，蔣萬安支持度仍維持35.2%、波動不大，而陳時中宣布參選後支持度回溫，來到29.9%，和蔣萬安差距僅剩5.3%。

根據最新民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距僅5.3%，在看好度方面，37.0%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長、31.0%看好陳時中、黃珊珊的看好度則為21.5%。

由《ETtoday新聞雲》歷次民調結果觀察，蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人競逐的情況下，蔣萬安支持度趨勢無太大波動，相較前次調查(2022年6月)，支持度約略減少0.3%，黃珊珊支持度則首次出現下滑，由前次28.8%減少2.9%至本次25.9%。

此次民調統計至12日，正好在民進黨正式提名陳時中參選前，從歷次民調中發現，陳時中支持度雖明顯受到疫情影響而有變化，但隨著民進黨參選人底定，綠營票源開始凝聚，支持度由前次25.3%提升4.6%至本次29.9%，並與蔣萬安拉近距離，差距由前次10.2%縮減為本次5.3%，但距離選舉還有一段時間，後續變化仍有待觀察。

從民眾的年齡與政黨傾向交叉分析來看，蔣萬安在50-59歲(46.0%)、60歲及以上(46.0%)、國民黨(86.3%)、泛藍(80.6%)認同者中獲得相對較高的支持度，陳時中則在民進黨(77.4%)、泛綠(71.2%)認同者中獲得相對較高的支持度，而黃珊珊在20-29歲(37.6%)、30-39歲(38.2%)、民眾黨(83.1%)認同者與中間選民(34.6%)中獲得相對較高的支持度。

值得注意的是，不同於蔣萬安僅1.7%綠營支持、陳時中僅1.1%藍營支持，黃珊珊在藍、綠營中的支持度皆達一成二以上，顯示黃珊珊的參選，多少吸引了一些藍、綠選票。

若由議員選區來看，蔣萬安在02選區(內湖、南港)、03選區(松山、信義)與第6選區(大安、文山)擁有相對較高的支持度，陳時中在第01選區(北投、士林)、第04選區(中山、大同)擁有相對較高支持度，黃珊珊則是在第05選區(中正、萬華)有相對較高的支持度，而在其擔任台北市議員期間的第02選區(內湖、南港)亦達三成以上，擁有不錯的支持度。

本次民調由《ETtaday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年7月9日至12日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查，調查回收有效樣本數為1056份，抽差誤差在95%信心水準下，為正負3.02%。

進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料(111年6月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。