ET民調／柯文哲施政評價呈現兩極　57.6%市民滿意防疫表現

▲▼台北市施政滿意度調查。（圖／《ETtaday新聞雲》民調中心提供，點圖放大，下同）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲任期將屆8年，對於柯文哲的施政表現，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有49.8%的市民感到滿意，但有46.7%的市民感到不滿意，顯示台北市民對市長柯文哲的施政評價兩極，對於柯文哲在今年4月本土疫情大爆發後的表現，有57.6%的台北市民表示滿意，另有39.7%台北市民表示不滿意。

《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，49.8%台北市民對現任市長柯文哲的施政表現感到滿意(非常滿意8.5%、還算滿意41.3%)，另有46.7%台北市民對柯文哲施政表現感到不滿意(非常不滿意25.1%、不太滿意21.6%)，評價呈現兩極，

而在各項市政議題上，台北市民最在意的前5項市政發展項目依序為社會福利、房價問題、交通建設、社會治安與醫療政策。

台北市民認為住在台北市的幸福度為67.2%(非常幸福10.0%算幸福57.2%)，另有28.9%台北市民認為不幸福(非常不幸福8.8%、不太幸福20.1%)。

對於現任市長柯文哲在今年4月本土新冠肺炎Omicron疫情大爆發後的防疫表現，57.6%的台北市民表示滿意(非常滿意13.2%、還算滿意44.4%)，另有39.7%台北市民表示不滿意(非常不滿意18.9%、不太滿意20.8%)。

台北市民最在意的市政發展項目前5項依序為社會福利(65.8%)、房價問題(54.6%)、交通建設(51.2%)社會治安(50.6%)、醫療政策(46.2%)。各項市政發展成效評價上，分數最高前5名分別為醫療政策、教育品質、社會治安、交通建設及文化發展。

本次民調由《ETtaday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年7月9日至12日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查，調查回收有效樣本數為1056份，抽差誤差在95%信心水準下，為正負3.02%。

進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料(111年6月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。