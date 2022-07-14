限時9天！超商「9大咖啡飲品優惠」來了　大杯燕麥拿鐵下殺53元

▲7-11指定咖啡飲品優惠來了，即日起限時9天登場。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商自即日起祭出限時9天「9大指定咖啡飲品優惠」，超人氣「大杯冰燕麥拿鐵」現在買7送3優惠價525元，換算下來每杯只要53元，直接替荷包省一波，其餘符合優惠資格的品項還有西西里風檸檬氣泡咖啡、冰黑糖珍珠燕麥奶等，趕快把握機會了。

7-11「今夏玩瘋了」主題活動自即日起至7/26止登場，針對民眾出遊必備飲料、零食、日用品、自助區熟食等陸續祭出超值優惠，包括CITY CAFE大杯以上任選第2杯7折優惠；方便即食迅速補充熱量的現蒸地瓜、大亨堡、關東煮以及大燒包全品項任選第2件5折；指定防曬商品2件77折、指定面紙/濕紙巾等買1送1。

▲每組數量有限，有興趣的民眾可要把握機會了。



OPENPOINT行動隨時取則有「品茶品咖啡出遊趣」優惠，即日起至7/22止，CITY系列指定9大飲品可享買7送3，品項包含：CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵任選、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶/咖啡珍珠歐蕾任選、CITY CAFE完熟蘋果咖啡/西西里風檸檬氣泡咖啡任選、現萃茶經典純奶茶、現萃茶完熟蘋果冰茶等多項夏季人氣飲品，可供線上/門市支付。

▲Mr.Wish最新日曬果茶手搖飲開喝。（圖／Mr.Wish提供，下同）

人氣手搖飲品牌「Mr.Wish」「北歐日曬果茶系列」來了，一共有3口味選擇，特意使用「純果乾」茶包搭配純茶，首推這杯「香蘋紅茶」，選用蘋果果乾結合熟成紅茶，蘋果香氣十足，而「蜜桃紅茶」則是蜜桃果乾及熟成紅茶的組合，每一口都能喝到清新蜜桃香，最後是「漿果青茶」，綜合莓果果乾搭配高山青茶，打造多層次風味，即日起全門市開喝。

▲水果果乾結合純茶散發濃濃果茶香。

且為慶祝新品上市， 今（14）日全門市還有最後1天「北歐日曬果茶系列買1送1」優惠，每人、每日限購1組，口味可自由選擇；期間再加碼於「WISH 果茶訂」線上平台推「北歐日曬果茶系列第2杯半價喝」活動，每人、每日限購2組，同樣不限口味。