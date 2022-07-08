限時5天！超商買咖啡「送5000元黃金鈔票」　全台限量1萬組

▲7-11亞洲1萬店「台南－亞萬門市」將在7/12起正式開幕。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

歡慶超商第1萬店開幕，超商門市、線上即日起祭出限時5天活動，不管是咖啡還是啤酒零食等品項，通通都能享優惠價，其中最吸睛的是，只要你在活動期間內購買指定飲品1萬元組合1組，就能免費帶走價值5000元的紀念版限量黃金鈔票1份。

統一企業集團將在7/12於台南璀璨開幕亞洲第1萬家7-11「亞萬門市」，為慶祝開幕，7-11自即日起至7/12止祭出一系列門市以及線上優惠，其中OPEN POINT行動隨時取竟有超狂「買咖啡送黃金鈔票」活動，只要購買CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱) 223杯，優惠價1萬元，就送價值5000元的亞萬紀念金鈔1枚，全台限量1萬組，每位會員限購2組，限線上支付購買。

▲只要購買1萬元CITY CAFE大杯美式咖啡，就送價值5000元的亞萬紀念金鈔1枚。



同步還有「亞萬紀念隨取卡」，即日起至8/30止開賣，每張售價1000元，可隨機獲得1000、1100或10000元任一款面額，其中有高達711個名額有機會拿到10000元面額，且隨取卡加碼金可使用至2022/9/6止。OPEN POINT APP雲端開心卡期間也有「亞萬開心卡」活動，購買711元送OPEN POINT 71點及10大關係企業品牌50元抵用券或優惠券。

bb.q CHICKEN推出平日限定優惠，即日起至7/31止「買全炸雞系列送炸物3選1」，全炸雞系列含單一口味全雞、半半炸雞 、 雙味全雞、去骨炸雞及雞柳、雞翅、雞腿系列或套餐，炸物3選1則有炸薯條、炸地瓜薯條、甜心QQ球任選1份，全台限定12門市享優惠，包括慶城店、雙連店、南昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店及板橋板農店。

▲bb.q CHICKEN平日限定「2大超殺優惠」開吃。（圖／業者提供，下同）

另，期間加碼還有「韓式披薩買1送1」，一共有3口味可任意搭配，包括辣年糕烤雞披薩、辣味海鮮披薩、柚香鮮蝦披薩，餐點依各店販售為主，只在慶城店、雙連店、南昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店共11店提供優惠，提醒以上2大優惠內用、外帶皆可用，每門市數量有限、送完為止。

▲平日限定爽吃買炸雞送炸物。