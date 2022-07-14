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5生肖下半年當心意外！專家警告：屬蛇慎防車關　「這類人」恐破財

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2022下半年5生肖要小心意外發生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

時序已進入2022年下半年，不論你上半年過得順暢平順，還是艱難險阻，都已成過去式，現在要面臨的是未知的下半年，而人的運勢總是有起有落，但在沈潛時最怕的就是意外的發生，因為意外常是突如其來讓人來不及防備。科技紫微網就以下半年總體運勢分析，列出5個可能會遭遇意外或是變故的生肖，並提出化解建議，若是以下生肖的朋友們，可以多多注意周遭可能發生意外的原因，努力逢凶化吉！

NO. 5：生肖羊

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屬羊的朋友們，今年有大意外的機率極小，但小意外倒是時常發生，像是財物被偷或遺失，畫好充滿心血的設計稿被水浸濕，花了時間與心力完成的文稿卻因粗心忘記備份而救不回，以及電腦中毒害資料丟失或外洩，物品或是證件再見時刻偏偏找不到。

從上述可見，這些小意外大多來自於平常的粗心，這邊也建議平時做事一定要細心有條理，若是一直大剌剌處事，意外可能不斷。

NO. 4：生肖馬

屬馬的朋友們，可要注意「天乾物燥，小心火燭」，下半年你的周遭會發生火災的危機指數有增高的可能，例如家中電路起火、瓦斯洩漏、打火機使用不慎，或是易燃物品起火等等，一些跟火有關的日常都是需要多留意的。

面對這些意外，平常就要多留意家電的開關電源，也要注意易燃易爆物品不要放在高溫處，家中的老舊電路也要定期檢修，滅火器的配置也很重要，做好防火措施，才能避免意外。

NO. 3：生肖蛇

屬蛇的你下半年會需要注意自身交通的安全，可能因心情起伏而影響車速，也可能不耐前方車輛車速過慢而超車，還可能因為不遵守號誌、橫越馬路、疲勞駕駛等種種原因而導致意外，同時，還要小心他人違規所造成的交通意外。

交通一直是日常所需注意的，無論開車還是走路，除了嚴格遵守交通規則之外，一定要眼觀四路，耳聽八方，不要心急，必緩必穩，才能平安出行，平安回家，同時若是開車騎車的朋友們，也一定要成為防禦性駕駛。

NO. 2：生肖猴

今年屬猴的朋友，刑沖太歲之年，行運受阻，波折不斷，容易遭遇「煮熟的鴨子飛了」的意外，像是已經談妥但還未簽約的訂單被有心人搶走，眼看著就要到手的獎金卻無故被取消，本屬於你的繼承權被剝奪，更糟糕的還有計畫中的貨品、專案，卻因機器故障、檔案被毀、自然災害，而被迫中斷，導致你長期的努力全部付諸流水。

若要防止這些意外，能做的就是儘量事先做好萬全準備，設想好不同的應變方案，多方考量能讓你及時應對這些問題。 

NO. 1：生肖虎

屬虎的朋友們，今年是你的本命年，民間所說的犯太歲，煞氣較重，要小心血光之災。這段期間你的耐心急速下降，火爆力則是向上直衝，容易因為衝動犯事、惹下大禍，甚至有可能發生傷及人身安全的意外事件，要注意，醉酒衝動鬧事，言語糾紛與人起衝突等等。

今年屬虎的朋友們凡事得多忍耐，若擔心控制不住自己，就找個能制得住你的家人朋友陪著你吧！與此同時，使用機器或工具時，一定要小心謹慎，一旦走神，可能會讓身體受傷。

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