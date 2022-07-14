　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「對妳冷淡＝不愛了」星座名單！天蠍男嘿咻都懶…準備分手

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲另一半對妳冷淡究竟只是衝事業太忙，還是真的不愛了？（示意圖／記者劉維榛攝）

文／亞提米斯

有時候女生總是會覺得身邊的男人好像變冷淡許多了，這樣的冷淡會讓女生們相當的焦慮，因為好像自己不被愛了，是不是代表著感情狀況已經開始直線下墜了呢？還是說，這只是妳身邊的這個男人開始準備拚事業拚生活準備給妳一個幸福的未來呢？就跟著亞提米斯一起來看看，當妳身邊的男人變冷淡，他是真的在忙、還是可能是不想愛的徵兆呢？

★牡羊男：

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊男通常都只能認真一件事，認真愛情的時候很愛情、認真工作的時候就很工作，他們的表情通常無法隱藏他們的想法，如果真的厭煩、那就會常給妳「請滾開」的臉色，如果只是單純很累而無力，那他們會像小孩子鬧脾氣。

★金牛男：

如果不想愛了，金牛男是會提分手的類型。他們很務實，工作是賺錢的來源，對他們來說工作是很重要的事，冷淡的態度是他們的常態、本來金牛男就不太會表達，如果他們還是會無言但深情款款的看著妳，那代表他們還是愛著。

★雙子男：

三頭六臂的雙子男除非是真的忙到天天加班，否則他們還是很有能力跟妳示愛，雙子男如果已經跟妳走到沒話說的冷淡局面，那應該就是真的有不想愛了的傾向，最好找機會跟妳的雙子男浪漫約會，否則當他不想玩了就全都完囉！

★巨蟹男：

沒有離開妳的巨蟹男就是會繼續愛下去，巨蟹男的人生通常會很想要有一個屬於他們的家，所以不少巨蟹男都會努力去經營自己的事業和工作，也許是分心了一些，但妳不能用他全心愛妳時那樣來當標準，他得要分點心力賺錢養妳！

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫freepik）

▲獅子男耍脾氣，是要妳好好自我反省。（圖／取自免費圖庫freepik）

★獅子男：

變冷淡的獅子男有時候是一種抱怨，抱怨妳不夠體貼。他們很大男人、自覺做事業做工作也能夠兼顧自己的愛情，只不過有時候如果覺得是女朋友不夠貼心，那麼獅子男就會裝冷酷、耍脾氣，其實是有點要妳自我好好反省的意味。

★處女男：

這是個很容易變成工作狂的星座，變成工作狂以後對愛情自然就會先放在一邊，只不過這不代表處女座已經不想愛了，他們是會為愛打拚的男人，如果一個處女男不再對著妳抱怨、碎念生活瑣事，妳才要擔心他去找誰碎唸去了呢！

★天秤男：

本來天秤男就不是太熱情的星座，在愛情裡也是妳走一步他走一步，如果他變冷的話妳應該要首先先想一下自己是不是不夠熱情，如果妳還是熱情得很，但天秤男忙完工作卻沒有任何回饋或反應，那他恐怕真的有點不想愛了。

★天蠍男：

天蠍男本來就喜歡裝酷，冷淡是還蠻常見的態度，如果他們不想愛了，通常都會主動的提出分手，往往不想愛了的前兆就是跟妳越來越沒有親密關係、甚至於連吻妳都省下來，但如果他在床上還是黏很緊，那妳也別想太多。

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲想要抓緊射手男的心，就是精進自己的本領。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

★射手男：

想走就走、不想走就不會走。這種男人腳程跟他們腦子轉的速度一樣快，對工作發展和事業的追求也都非常的有計劃，與其妳去擔心他還愛不愛妳，倒不如妳讓自己變得越來越有本事、越來越有腦袋，他就會完全離不開你。

★摩羯男：

工作是他們人生的80%，所以妳如果愛上摩羯男也就不要太計較，反正他們平常幾乎也就冷冷的沒有太多反應，他們很踏實直接，如果不想愛了就會想要提分手，還愛著妳就不會離開妳的身邊，妳要先習慣他們的無趣。

★水瓶男：

除非妳們已經結婚，否則水瓶男對愛情都還算是蠻隨緣的。他們會維持一個溫度，大概是正常人覺得半冷不溫的那種溫度，偶爾失蹤是他們的生活習性，他們平淡如水，態度的冷淡與否其實沒辦法當成判定還愛不愛的指標。

★雙魚男：

如果明顯發現雙魚男不再積極熱情，那麼通常都是對這份愛已經如漸降溫，這是個要愛情來當能量的男人，浪漫是他們每天一定要做的事，問題是如果雙魚男的態度變得很冷淡，那麼這就是種警訊，他們恐怕不想再愛下去了。

本文經授權轉自：亞提米斯

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
J女郎「暴瘦成皮包骨」近況驚呆網！2年前胖20kg腫一圈　對
規模4.6地震亂通勤　台鐵台南＝高雄列車慢行延誤
半個台灣有感！07：41規模4.6地震　台鐵延誤路段曝
讓她生！一圖看勞保催生補助　最高可以領9萬
野生3000億賭王千金「吃路邊攤」被拍！　與男友零變裝現蹤
國旅補助明起開搶！只有153萬名額　「訂房折1300」教戰一
美國CPI衝9.1%創40年新高　財經網美驚呆：世界崩潰了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小一暑假作業「成○大」爸想20分鐘投降　網一看秒揭正解

規模4.6地震亂通勤　台鐵台南＝高雄列車慢行延誤

半個台灣有感！07：41規模4.6地震　台鐵延誤路段曝

網美搭火車直播！Turn口罩狂噴講整路　旁人氣炸想播往生咒

讓她生！一圖看勞保催生補助　最高可以領9萬

「對妳冷淡＝不愛了」星座名單！天蠍男嘿咻都懶…準備分手

全家咖啡120杯　你的一票選出2022高校人氣畢業歌！

25歲男「蛋蛋爆青筋」！跑步脹痛嚇求醫　原因曝光

國旅補助明起開搶！只有153萬名額　「訂房折1300」教戰一次看

「再次感染」將升！恐回5月高峰嗎　醫給答案：疫情真的太久了

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

狂問吉娃娃「你寂寞嗎？」　第5次怒了嚇壞網：超吉兇

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

小一暑假作業「成○大」爸想20分鐘投降　網一看秒揭正解

規模4.6地震亂通勤　台鐵台南＝高雄列車慢行延誤

半個台灣有感！07：41規模4.6地震　台鐵延誤路段曝

網美搭火車直播！Turn口罩狂噴講整路　旁人氣炸想播往生咒

讓她生！一圖看勞保催生補助　最高可以領9萬

「對妳冷淡＝不愛了」星座名單！天蠍男嘿咻都懶…準備分手

全家咖啡120杯　你的一票選出2022高校人氣畢業歌！

25歲男「蛋蛋爆青筋」！跑步脹痛嚇求醫　原因曝光

國旅補助明起開搶！只有153萬名額　「訂房折1300」教戰一次看

「再次感染」將升！恐回5月高峰嗎　醫給答案：疫情真的太久了

小一暑假作業「成○大」爸想20分鐘投降　網一看秒揭正解

追思安倍晉三　駐洛杉磯日本領事館設置弔唁冊

早餐吃膩三明治！KKLife肉捲、咖哩派火速上桌擄獲懂吃老饕

J女郎「暴瘦成皮包骨」近況驚呆網！2年前胖20kg腫一圈　對比照超狂

中華女壘世運會奪銅　6比0完封澳洲寫佳作

新穎生醫「檢測試劑」獲多國上市許可　董座曝：後市正向樂觀

入住當天民宿老闆唬「被雷打停電」　她一看整棟亮的！揪真相氣炸

耗資5億元大改造！王朝變身「茹曦酒店」內外搶先直擊　根本新飯店

規模4.6地震亂通勤　台鐵台南＝高雄列車慢行延誤

半個台灣有感！07：41規模4.6地震　台鐵延誤路段曝

臭臉金吉拉肉球狂擋奴才　他拿零食反擊：給不給親

生活熱門新聞

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

再次感染將升！恐回5、6月高峰嗎　醫給答案

護理師跪在病患腳邊！專注1件事震撼2萬網

同居後揭超髒習慣　男：真的很想換女友！

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

今年最大超級月亮高掛夜空！絕美畫面曝

收面試邀請　他遭嗆「只收取菁英」傻了

占私人車位被貼單！科大生「號召刷1星負評」

蔡炳坤腦中風！中醫曝4黃金穴位：降血壓有感

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

更多熱門

相關新聞

情侶買800萬房！媽怒轟「怎沒有孝親房」

情侶買800萬房！媽怒轟「怎沒有孝親房」

「買房要有孝親房嗎？」一名女網友透露，打算先買房再結婚，目前看中高雄兩房的小宅，怎料媽媽得知後，要求要有孝親房才行，好讓她來南部有地方可住。不過原PO與男友口袋不夠深，向媽媽表明經濟狀況後，媽媽仍堅持要有孝親房。文章曝光後，網友戰翻之餘，驚呼原PO情侶買房「勇氣可嘉！」

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

1千元賣掉「男友遊戲片」被報復！女淚：天蠍愛記仇

1千元賣掉「男友遊戲片」被報復！女淚：天蠍愛記仇

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

「最愛面子」星座Top 3

「最愛面子」星座Top 3

關鍵字：

星座占卜12星座冷淡分手情侶亞提米斯運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

準岳父提「入贅送600坪土地」　網見2字急搖頭

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

再次感染將升！恐回5、6月高峰嗎　醫給答案

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面