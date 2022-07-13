起司蛋餅吃到「詭異捲毛」不像頭髮！他驚呼：還是Q的

▲竟然從蛋餅裡拉出毛髮！網直呼：太誇張。（圖／翻攝自爆料公社）

實習記者李鎮宇／綜合報導

當迫不及待打開食物，看到髒東西後，是否會感到非常不爽？一名蕭姓網友在臉書發文表示，今早下班叫了早餐來吃，結果打開發現蛋餅一堆毛，長得不像頭髮，最誇張的還是從起司拉出來的。重點是「那些毛」是QQ的，打電話跟店家反應後，他痛批，「難怪Google評價那麼差！」

該名蕭姓網友在臉書社團「爆料公社二社」PO文，下班時叫外送來吃，點的是起司玉米蛋餅，誰知道吃到一堆毛，最扯的還是從起司裡拉出來的。他更提到，那毛QQ的，長得完全不像是頭髮。如果是在製作過程中，不小心掉出來的，提醒下也就算了。

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他接著指出，打電話給該店家，店長一點想處理的態度都沒有，還調侃，「難怪Google評價那麼差，第一次PO爆料就這樣獻給他們了」、「這我不行，所以催吐去了」。

網友直呼，「這間我也投訴過，水餃沒熟，皮生的肉也沒熟，店家只說很忙沒注意到，乾脆賣生的我自己煮算了」、「吃個蛋餅毛真多，莫名順」、「去驗DNA，這不是腋下就是那邊」、「真是噁心死了，店家的廚師真是胎哥鬼」。更有人開玩笑，「陰天做的蛋餅」、「到底用哪裡在打蛋」、「毛是捲的耶！要注意」。