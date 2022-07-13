跟男友借千元應急被嗆「借錢就是破壞感情」　她大哭：我錯了？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在網路上PO文求助，因為家人都在海外，自己臨時需要幫助，於是向男友開口借幾千元，並承諾下個月一定會還，沒想到卻被回嗆「借錢就是破壞感情」，讓她忍不住崩潰大哭，想分手又怕被說太現實，「真的是我觀念錯了，還是男友吝嗇？」

▲原PO跟男友借錢應急卻被拒絕，傷心到忍不住大哭。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在爆料公社APP「匿名公社」的文章中提到，因為一時困難想跟男友借幾千元應急，說好下個月一定會還，過去也沒有任何欠錢不還的紀錄，但男友堅持拒絕，還說「借錢就是破壞感情」，偏偏她的家人都在海外，無法提供即時援助，自己也是迫不得已才會提出這樣的要求。

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原PO坦言，被男友拒絕之後一度崩潰大哭，「但為了這樣說分手，不就是我太現實嗎？」之前男友輪胎爆胎，她二話不說幫忙出錢，出去約會吃喝也不計較是誰付費，畢竟都是小錢，如今卻變成這樣，讓她的心情十分低落，「真的是我觀念錯了，還是男友吝嗇？」

文章公開之後，大多數網友都站在原PO這一邊，並留言安慰她，「幾千塊都不能幫忙，真的沒辦法替男友說話」、「分了吧」、「這我覺得不行，以後結婚（男方）大概會找各種理由不付家用」、「直接給啊，又不是幾萬元，幾千元應急，是在小氣什麼」。

但也有部分曾「受害」的網友緩頰道，有時不願意借錢給另一半，是因為真的上過當，「前女友陸續跟我借了4萬，說每個月會還一點，嗯，2年多快3年了（指前女友至今都沒有還錢）」、「男友等於ATM的觀念已經根深柢固，男人保重啊」。