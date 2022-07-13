託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊！掀一票共鳴：超帥

▲原PO托男友買衛生棉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間不見得要用文字才能傳達愛意，有時一個舉動，一個眼神就夠了，一名女網友表示，最近大姨媽報到，剛好家裡的衛生棉用完，拜託男友幫忙買，男友回家後打開門，竟然將四包衛生棉直接用手捧回來，完全不害臊，也不會覺得丟臉，她看到這一幕超心動，直呼「男友超級MAN」。

原PO在Dcard上發文，「男友什麼時候最MAN？」最近生理期報到，櫃子裡夜用型衛生棉剛好用完了，擔心晚上翻來翻去會溢出，血染床單不好清洗，睡得不安穩，於是拜託男友幫她買衛生棉。沒想到，男友竟然是用手抱著衛生棉進門，連袋子都沒有買。

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原PO驚訝表示，多數男生買衛生棉時，因為擔心路人的眼光，加上覺得不好意思，通常會跟店員要紙袋裝，怎料男友竟不在意，直接用手抱著，「沒用紙袋裝欸，就直接用手捧著回來，沒想到他一點都不在意，當下覺得男友真的帥炸」。

貼文一出，許多網友都認為這舉動超帥，「帥到爆，光是願意幫女朋友買我就覺得很可以，聽說很多男生都不願意幫女友買」、「很帥啊！我男友也會幫我買衛生棉，他說買衛生棉不丟臉反而很驕傲，因為表示他有女友不是單身狗」、「讓我想到之前隨口跟男友說過衛生棉快用完了，我要出去買，結果對方眼神發亮自告奮勇的說要去買」、「手捧著棉條騎車一定帥爆了」。

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