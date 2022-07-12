　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公司規定「拿酒精噴嘴巴」！她裝傻慘被約談　網炸鍋：先去噴大腦

酒精噴食物外包裝。（圖／記者周姈姈攝）

▲酒精成為疫情下的必需品。（圖／記者周姈姈攝）

實習記者殷稚雅／綜合報導

疫情期間噴酒精消毒已經成為民眾的日常，許多公司行號也會自行訂定相關措施，以確保職場環境的安全。不過近日卻有名女網友在臉書社團發文，抱怨公司要求員工進公司前要先拿酒精「噴嘴巴」消毒殺菌。這無理要求令網友怒喊「先噴你大腦好了！」

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，抱怨公司很誇張，「發了一條公告要求，員工進公司要拿酒精噴嘴巴殺菌是哪招？」原PO不理解拿酒精噴嘴巴的政策，再加上對酒精過敏，因此選擇自行購入抗菌口腔噴劑，進公司前都只使用它來消毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但公司主管發現她未使用酒精後，立刻請秘書傳訊息要求她在噴劑裡加酒精。原PO先是以過敏為由希望主管通融一下，卻依然不被接受，不僅被總經理要求約談，甚至被威脅「如果不從就要以不遵守公司規定懲處」。公司人資後續也不停以影響到其他員工權益為由約談，讓她感覺像是被逼離職。整起事件令她十分不知所措，最後忍不住發文求助。

▲網友分享公司的無理要求。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社】●）

▲網友分享公司的無理要求。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社】●）

貼文一出，許多網友紛紛替原PO打抱不平，表示「這公司也太超過了吧！」「他需要噴的是腦子」、「真的很白癡的政策！」。也有人馬上跳出來提醒「濃度過高（約50%以上）的酒精會直接刺激黏膜，造成黏膜受損、發炎甚至纖維化。一旦黏膜受損、黏膜免疫系統功能不良，那麼病毒趁虛而入是更容易的」、「酒精屬化學用品，市售大多都是不可食用的。你們公司要消毒嘴巴的話去找可食用的」。

還有許多網友建議，「打勞工局啊」、「勞工局是你的好朋友」、「拜託去檢舉公司，我傻眼！怎麼能噴進口！」還有人開玩笑表示，「直接買高粱在公司上班就好了啊！」「每天發給同仁一罐啤酒是不錯的選擇啦」、「伏特加可以嗎？還是韓國荔枝口味？」

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
台大新校長9位候選人出爐！　 知名院長、教授都入列了
快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」
快訊／富邦金配息出爐！殖利率高達6.3%
李㼈「18歲絕美女兒」考上師大！　被下禁愛令
安倍遺孀憶亡夫「謝謝你一直以來的守護」！　追思文內容曝光
見證歷史！　歐元兌美元匯價1:1
快訊／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　解剖報告曝
快訊／淡水阿婆鐵蛋創辦人離世！　腦中風突倒下
「10元國民飲料漲價了！」　他崩潰：剩麥香還沒背叛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒精消毒有用嗎？Omicron在皮膚上可活最久　研究曝1招打垮病毒

海外包裹暗藏病毒風險！　吳尊友：酒精消毒、禁摳鼻揉眼

客狂噴備用酒精洗零錢！女員工傻眼　同行也搖頭：噴到一直滴

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

中國信託文薈館年度特展「飛天毯歷險記」　教孩子從新臺幣認識臺灣

台大新校長9位候選人出爐！　 知名院長、教授都入列了

網美揪團「墾丁3天2夜」免費玩！只提1條件　釣出大票老司機

「與好哥們單獨過夜」女友曝1身分：不可能啪啪！男友綠炸了

姊弟一起刮陰毛！他自爆「幫做羞羞1事」：姊姊很開放　網看呆

別人的iPhone比較好？他怨「展示機」比自己手機好　網點出關鍵

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

送貨遇鬥牛犬問：友善嗎？　見牠「搖尾回應」結局暖翻

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

中國信託文薈館年度特展「飛天毯歷險記」　教孩子從新臺幣認識臺灣

台大新校長9位候選人出爐！　 知名院長、教授都入列了

網美揪團「墾丁3天2夜」免費玩！只提1條件　釣出大票老司機

「與好哥們單獨過夜」女友曝1身分：不可能啪啪！男友綠炸了

姊弟一起刮陰毛！他自爆「幫做羞羞1事」：姊姊很開放　網看呆

別人的iPhone比較好？他怨「展示機」比自己手機好　網點出關鍵

去台南拜到陰廟「廟公一早醉醺醺」　她回家估狗嚇傻：消失了

獨／追隨姐姐腳步！16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球　「7／16抵台」

1關鍵系統太強了！颱風得再等等　明起「雨區擴大」週末熱爆

Nikon停止生產DSLR單眼相機！　道別60年發展史

兄弟將找投手測試！富邦也有考慮簽自培　林鋅杰有機會嗎？

金管會官員翹班16次被扣3天薪　提告喊「都是馬桶害的」被打臉

「蔡其昌長相我不予置評」　蔡英文：但他越老越好看！

公園散步遇見同款大狗狗　「坐一起身高差10倍」路人圍一圈搶拍

最大國考高普考7月15日登場　全國設13考區連續5天舉行

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

為台博案槓上！李永得要柯文哲像個市長　她反嗆：別牽拖！

山上徹也：若在奈良失敗　「會到下個輔選地點動手」殺安倍

看X光片頭皮都麻了！13歲妹做「根管治療」針斷在牙齦裡

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

什麼東西比以前便宜？　眾全「喊2字」送陳時中

明起天氣3階段變化　颱風生成機率曝

「烏窺涼涼」她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

更多熱門

相關新聞

日本腦炎流行進入高峰期　東勢鄉傳出雲林首例

日本腦炎流行進入高峰期　東勢鄉傳出雲林首例

雲林今（12）日新增1003例本土確診個案，分別為分別為斗六168例，虎尾144例，西螺76例，斗南75例，北港、麥寮69例，古坑50例，崙背35例，土庫33例，臺西32例，莿桐47例，水林32例，元長31例，口湖、二崙28例，褒忠23例，林內21例，四湖17例，大埤14例，東勢11例個案分佈20鄉鎮。

基隆+390！確診數本島最低　專責病床數再次下修

基隆+390！確診數本島最低　專責病床數再次下修

雲林+551　幼童常規疫苗完成率偏低

雲林+551　幼童常規疫苗完成率偏低

蔡英文為何「非陳時中不可？」　他公開1原因

蔡英文為何「非陳時中不可？」　他公開1原因

基隆專責病房空床率62.8%　林右昌：走過疫情黑暗期

基隆專責病房空床率62.8%　林右昌：走過疫情黑暗期

關鍵字：

疫情酒精消毒爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

體育署加碼推30萬份千元動滋健身券

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

戀愛實境秀驚見「1女尬2男肉體調情」！主持人超火大

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面