公司規定「拿酒精噴嘴巴」！她裝傻慘被約談　網炸鍋：先去噴大腦

▲酒精成為疫情下的必需品。（圖／記者周姈姈攝）

實習記者殷稚雅／綜合報導

疫情期間噴酒精消毒已經成為民眾的日常，許多公司行號也會自行訂定相關措施，以確保職場環境的安全。不過近日卻有名女網友在臉書社團發文，抱怨公司要求員工進公司前要先拿酒精「噴嘴巴」消毒殺菌。這無理要求令網友怒喊「先噴你大腦好了！」

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文，抱怨公司很誇張，「發了一條公告要求，員工進公司要拿酒精噴嘴巴殺菌是哪招？」原PO不理解拿酒精噴嘴巴的政策，再加上對酒精過敏，因此選擇自行購入抗菌口腔噴劑，進公司前都只使用它來消毒。

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但公司主管發現她未使用酒精後，立刻請秘書傳訊息要求她在噴劑裡加酒精。原PO先是以過敏為由希望主管通融一下，卻依然不被接受，不僅被總經理要求約談，甚至被威脅「如果不從就要以不遵守公司規定懲處」。公司人資後續也不停以影響到其他員工權益為由約談，讓她感覺像是被逼離職。整起事件令她十分不知所措，最後忍不住發文求助。

▲網友分享公司的無理要求。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社】●）

貼文一出，許多網友紛紛替原PO打抱不平，表示「這公司也太超過了吧！」「他需要噴的是腦子」、「真的很白癡的政策！」。也有人馬上跳出來提醒「濃度過高（約50%以上）的酒精會直接刺激黏膜，造成黏膜受損、發炎甚至纖維化。一旦黏膜受損、黏膜免疫系統功能不良，那麼病毒趁虛而入是更容易的」、「酒精屬化學用品，市售大多都是不可食用的。你們公司要消毒嘴巴的話去找可食用的」。

還有許多網友建議，「打勞工局啊」、「勞工局是你的好朋友」、「拜託去檢舉公司，我傻眼！怎麼能噴進口！」還有人開玩笑表示，「直接買高粱在公司上班就好了啊！」「每天發給同仁一罐啤酒是不錯的選擇啦」、「伏特加可以嗎？還是韓國荔枝口味？」