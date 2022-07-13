國道「囂張姐」另一視角！警封閉車道狂揮紅旗...她一陣風衝過去

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

1名騎乘白色車牌的女騎士昨天下午騎上國道一號北上車道，警方獲報後前往攔截，機車不但不停還踩足油門，速度之快，連安全帽都往後翻，警方不敢逼得太近，擔心女騎士失控摔倒，就這樣一路「護送」30公里到王田交流道；不料女騎士下了王田交流道，竟又騎上南向車道，而且還逆向往北，警方不但封閉車道且猛揮紅旗要求停車，但女騎車在車縫中流竄，騎了14公里才下交流道，警方無法當場攔截，只能依車牌開單告發。

▲「囂張姐」逆向騎上國道，速度之快，連安全帽都往後翻，警方出動7車14人，擔心失控不敢攔，最高可開罰6萬元。（圖／翻自爆廢公社，下同）

國道警方員林分隊巡邏車昨天下午3點46分北向218公里處，發現1輛機車誤闖國道，巡邏車趨前示意攔阻，但該機車堅不停車，於是出動4車8人前往支援，警車或左或後跟隨，不敢強力攔阻，擔心女騎士會失控或是緊張而摔倒受傷，只好慢慢減緩車速阻絕，但「囂張姐」仍拒絕停車，騎了30公里，在台中段王田交流道下匝道。

不料，「囂張姐」又騎上王田交流道南下車道，但這次不是順向而南，反而是逆向北上，國道警得知後，出動3車6人在台中段企圖攔截，而且還封閉車道，猛揮紅旗要求停車，但女騎士仍然衝過員警的紅旗，一路狂飆，連安全帽都往後翻，女騎士不要命的行徑，都被沿路車主拍下PO上網，女騎士騎了14公里，直到大雅交流道才下匝道。

警方為擔心安危，沒有強行當場攔阻，只能透過車牌資訊逕行開單舉發，至少觸犯3項道路交通管理處罰條例，並且依刑法公共危險罪嫌偵辦，一，第33條第4項：機車誤闖國道高速公路，處駕駛人3000以上、6000元以下罰鍰。

二，第43條第1項第1款：在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，處6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣牌照6個月。

三，第60條第1項前段：違反本條例之行為，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，處1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月。