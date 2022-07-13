花蓮男到礁溪搶銀樓！沒搶到還開槍打中老闆頭部　一審判7年

▲花蓮陳姓男子搶礁溪銀樓不成，朝老闆頭開一槍。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪一銀樓，2021年10月6日晚遭花蓮陳姓搶匪搶金飾不成，遭女老闆母子反擊後，竟開槍傷及老闆頭部，搶不成的陳嫌，逃回花蓮住處，16小時後落網；宜蘭地院審結，以陳男犯非法持有改造手槍罪、殺人未遂罪、攜帶兇器竊盜、竊盜罪等罪，判決應執行有期徒刑7年。

缺錢花用的毒品竊盜前科陳姓男子，2021年10月6日由花蓮開車到宜蘭，先偷竊一輛機車，下午騎機車到礁溪某處停放機車，傍晚時，陳男戴黑色安全帽、穿白上衣、斜背包，在宜蘭礁溪市區巷內一銀樓附近查看地形路線，19時50分許陳男持槍進入要打烊的銀樓內，大喊「把金飾拿出來」，店內女老闆母子趁陳男未注意，拿起書冊、椅子猛擊陳男持槍的右手與身體，並大喊搶劫。

陳男搶金飾不成還遭強力反抗，慌亂之下開一槍，擊中站在櫃台後的老闆額頭，老闆雖挨槍，幸無生命危險。

搶銀樓不成的陳男逃出店外，徒步到他預放竊來機車地點，變身戴上鵝黃色安全帽、黑上衣，騎車在礁溪市區亂竄繞，之後再棄置機車，開自小客逃回花蓮新城住處，警方循線追查，16小時後在陳的住處逮人。

宜蘭地院審結，陳男犯殺人未遂罪，判4年6個月；非法持有改造手槍罪，判3年6月，併科罰金2萬元；攜帶兇器竊盜、竊盜罪部份，各判4個月、2個月，得易科罰金。不得易科罰金罰金部份，應執行有期徒刑7年；得易科罰金部份，應執行有期徒刑5個月，得易科罰金。全案可上訴。