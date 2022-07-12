照顧孤苦4姊弟...6年捐1100萬　最暖原民所長被喊「另一個爸爸」

▲▼「忠義楷模」最暖原民所長胡傳，獲宜蘭縣長林姿妙表揚。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳分局澳花派出所長胡傳明，長期關懷部落居民，2016年以來資助照顧喪父的年幼高家4兄妹達1100萬，兄妹們感恩寫信給警政署長說：失去父親，但上天又送了他們另位父親。胡傳明主動助弱勢暖舉，12日獲宜蘭縣長林姿妙「忠義楷模」表揚。

台東布農族的胡傳明，從警38年，2014年調派蘇澳分局澳花派出所長，於2016年看到妻子離家的高姓村民病危，及年幼4名子女陷困境，熱血心腸的胡傳明對高男承諾說：「我會照顧孩子們」，不久後高男安心走了。高家年幼4兄妹家用、學費等，胡傳明一肩扛起，胡的友人幫胡傳明私下計算，胡傳明長期助高家兄妹達1100萬元。而兄妹們是無限感恩，甚至將感恩之情化為文字，曾經寫信給警政署長說，失去親生父親，但上天又送了他們另一個爸爸。

另，曾有位高姓婦人在派出所門口躊躇不前，滿面愁容、欲言又止的樣子，使胡傳明感覺其必有需要幫助，因此上前去關心，經瞭解高姓婦人患有慢性病，因天氣變化造成身體不適，卻身無分文就醫，瞭解其難處後，立即自掏腰包1萬元，並暖心囑託務必就醫治療、保重身體，高姓婦人對胡傳明慷慨解囊之義舉深表感激；

此外，近期疫情嚴峻，許多村民生活頓時陷入困境，在胡傳明穿針引線下，台北國際獅子會第三分會結合友會與善心獅友，共募得每份價值超過新臺幣5000元之愛心物資共20份，發送給部落內獨居老人、重傷病居民及清寒家庭，受助家庭表示相當感謝警方與公益團體之熱心援助。

胡傳明急公好義、主動協助民眾之暖舉，樹立警察典範。宜蘭縣長林姿妙在12日的縣務會議中，特頒發獎座表揚胡傳明優良事蹟，對胡傳明長久以來把照顧部落村民當作自己的使命，讓行善的正能量持續散播在這片土地，使社會更加溫暖，其為民服務之優良事蹟足為忠義楷模。