油電雙漲釀惡性通膨「人民快活不下去！」　藍委預言：選後恐再漲

▲國民黨團召開「油電雙漲 企業、人民活不下去了！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

7月起，電價平均漲幅8.4％，打破國內電價連七凍後近4年首度大調漲，衝擊民生物價。國民黨團今（13）日召開記者會指出，蔡政府錯誤的能源政策，是中小企業和人民快活不下去的原因。總統蔡英文難道不用出來向國人道歉？沒看到百姓正在哀號？錯誤的能源政策不用修正？

總召曾銘宗表示，蔡政府7次凍漲電價，根本就是錯誤的決策。107年CPI1.35%、108年0.56%、109年-0.23%，當時物價非常穩定，蔡政府為了選舉考量，不調整電價。今年6月CPI為3.59%，顯然蔡政府在物價高漲的時候調漲電價，代表過去7次凍漲電價就是決策錯誤；現在調漲電價勢必會帶動通膨，造成目前萬物齊漲，中小企業和人民幾乎活不下去。

曾銘宗指出，現在幾乎可以確定，在年底大選結束之後將會大幅調漲電價，依照台電的預估，今年燃料成本將比去年增加3千億元，到年底累積虧損超過1千億元，依照6月29日電價審議委員會建議，本來預計要調漲50.3%，才能讓台電達到財務穩定目標，最後只調漲8.4%，國民黨團請教蔡政府，剩下的42%甚麼時候會調漲？曾銘宗斷言，10月份召開的電價審議委員會也不敢再調漲電價，勢必會在選後再大幅調漲。

國民黨團提出3項要求：

一、要求蔡政府全面檢討錯誤的能源政策。因為錯誤的能源政策，將會造成缺電、停電和大幅上漲的電價。

二、7次的凍漲決策錯誤，要求蔡政府向國人道歉。

三、年底選後是否大幅調漲電價？請蔡英文總統、蘇貞昌院長、王美花部長出來說清楚、講明白。

藍委賴士葆表示，油電雙漲帶動物價齊漲，與民眾生活息息相關的民生用品物價漲幅達7%，台灣CPI不斷上升，連續數個月都超過3%，主計長聲稱控制目標在2%-3%左右，現在已經超過3%，全球經濟消退的現實，政府有責任告訴國人。

賴士葆舉例，現在一碗麵漲10元，肉變少了，等於漲20%，一碗杏仁豆腐漲10%，這些漲幅會讓人民有感，顯見錯誤的政策，比貪汙更可怕，一連串的錯誤，就是蔡英文繼續擁抱虛幻的非核家園。

賴士葆表示，2050年淨零排放是全世界共同努力的目標，減碳比禁核還重要，因此全世界如日本、韓國、法國、德國、中國大陸等，都在陸續恢復核能，唯獨台灣關掉核電廠。呼籲蔡政府，請面對現實，歐盟已經將核能視為綠能，民進黨政府還要繼續廢核？政策錯誤就修改，核電占比多一些，電價漲幅就不會這麼大，老百姓生活也不會這麼辛苦。

藍委費鴻泰表示，中央大學近期做了一份「消費者信心指數調查」，總結消費者的信心是13年來最低。行政院主計處也表示，國內實質薪資比，比去年同期(Q2)衰退了0.23%。基本工資即使調漲，但是對受薪階級而言，除了軍公教受薪比基本工資高，蔡政府宣傳基本工資調漲，對中低收入戶來說，根本沒有實質幫助。

副書記長謝衣鳯表示，5月份痛苦指數破7，已經創歷年新高，六月份電價審議委員會所推出最新電價調整方案，未來人民痛苦指數會持續上升，今年將是台灣人最痛苦的一年。根據111年台電資產負債表，淨值為2,870億元，扣除核四2,849億元，就算是沉默成本，難道可以拿去借錢？僅剩21億元淨值，今年1-5月虧損672億元，台電現在根本實質破產。6月份電價審議委員會調漲大戶的原因，是因為燃料成本上漲，過去2018年、2019年燃料支出都比今年高出許多，這是今年電價上漲的原因嗎？

謝衣鳯指出，粗估台電發電成本在燃煤、燃氣跟核能綜合計算下，每度電發電成本為2.01元，到了2025年核電歸零的發電成本2.44元，簡言之，發電結構改變，發電占比不同才是造成電價帳漲的原因。王美花說，核電國家電價漲得更多，但是歐洲國家乃至於日本對於經濟弱勢的電價補貼，以及調漲電價限制，如法國的4%上限，考量的就是電價帳漲，將帶動物價上漲，難道經濟部都沒有考慮到嗎？

謝衣鳯表示，我國通膨連續11個月都超過溫和通膨(2%)的警戒線，去年8月到今年6月上漲物價都集中在食住行等民生必需品上；其中6月份CPI年增率，蛋價漲幅29.11%、水果25.31%、油料費用7.86%，在萬物齊漲之下，小老百姓又該如何生活？

謝衣鳯進一步指出，根據工業局和能源局統計數字顯示，用電大戶漲幅達15%，但是基礎工業電價怎麼可能不會帶動物價上漲？從2018年到2021年最大的用電占比類別是：電腦通信跟視聽電子產業37.2%、化學材料製造業20.8%、金屬基本工業12.3%、金屬製品製造業4.7%，這些類別不是跟外銷有關，就是跟民生消費有關，怎麼不會帶動物價上漲？謝衣鳯表示，行政院必須對於民生相關產業實施電價凍漲，如醫院、大專院校、觀光旅宿業、交通運輸業、農漁批發業和餐飲業，否則勢必更嚴重衝擊通膨。蔡政府在油電雙漲之後，到底拿出什麼政策幫助中低收入戶？

