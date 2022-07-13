孕婦剖腹產麻醉...色醫師竟趁機性侵！尪心碎：看電視才知道

▲麻醉醫師性侵產婦達10分鐘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

巴西一名麻醉師竟趁職務之便性侵女患者！該麻醉師於孕婦剖腹產麻醉後趁機對她伸出狼爪，過程長達10分鐘。整個過程被秘密監視器全程錄下，狼醫惡劣的行徑才曝光，目前正在調查是否有其他受害者。

據《每日郵報》報導，巴西里約熱內盧聖若昂迪梅里蒂（São João de Meriti）一家醫院的32歲麻醉醫師喬瓦尼（Giovanni Quintella Bezerra），涉嫌趁孕婦剖腹產麻醉失去知覺時對她進行性侵，過程長達10分鐘，其餘醫生則在一旁進行手術。

報導指出，事件會曝光是因為喬瓦尼2個月前才完成麻醉醫學培訓，院方擔心他技術不純熟，因此才安裝秘密監視器觀察，沒想到卻因此發現他對孕婦伸出狼爪的行為。當日，喬瓦尼也對2名孕婦進行手術，目前正在調查她們是否也遭受毒手。

目前有目擊者稱，喬瓦尼會將下體靠近病人的頸部和頭部，而後「把病人的頭抱在骨盆區域」進行性侵。對此里約熱內盧州衛生基金會和衛生部長表示，「將展開內部調查以採取行政措施，這種犯罪行為，必須按照現行法律予以懲處。」

受害婦女的丈夫表示，當時自己被告知不能看到新生兒，便離開手術房，直到該麻醉師被捕後，在電視上認出喬瓦尼才得知自己的妻子發生了這件事。