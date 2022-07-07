到好市多換衣服尺寸「口袋反縮水」！　人妻PO照吸3000網友猛點頭

▲好市多受到眾多消費者歡迎。（圖／品牌提供）

實習記者殷稚雅／綜合報導

美式賣場「好市多」以販售價格實惠且種類多元的商品聞名，假日時總是擠滿補貨的人潮，方便且不囉唆的退貨服務更是一大亮點。日前就有一名女網友在臉書社團分享「前往好市多換衣服尺寸」的圖片。沒想到畫面一出，隨即引起網友熱議。

該名女網友6日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張圖片，畫面中可見一台被商品塞滿的購物車。原PO在圖片上方寫道，「說好的，不是換完衣服尺寸就走？」原來她原先預計前往賣場更換衣服尺寸就好，沒想到一踏入賣場又情不自禁地繞了一圈，最後仍是滿載而歸。似曾相識的場景，引發眾多網友共鳴。

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▲網友在好市多的戰果。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

多名網友在原PO的貼文底下留言，「哈哈哈哈覺得好有既視感」、「我每次都說去買兩瓶牛奶就好，結果出來就一車滿滿，我也想不通為什麼？」「我以為只有我會這樣，真令人感到溫暖」，更有人開玩笑表示，「原來這是退貨政策的真諦」。還有網友反過來替原PO擔心「為了下次衣服要換大號的做準備」、「看到整車的美食，可能還要再換一次衣服尺寸」。

也有網友提供自己的省錢妙方「信用卡跟現金都不帶，我媽都這樣」、「莫名其妙就噴錢太可怕了！快點剪卡壓壓驚」、「不要推推車，這很重要」、「我都不開車去，滿有效果的」。留言充滿種種難以抗拒好市多的經驗，令網友不禁大嘆好市多是「讓人總是沒辦法空手而歸的地方」、「一個無法自拔的消費慾望黑洞⋯」。