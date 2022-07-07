哥討吃好市多蛋糕　她切1塊憋笑了！往下看「失落一角」全笑歪

▲原PO切了「一塊蛋糕」給哥哥。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）不僅是許多人的採購勝地，更是吃貨們的天堂，從小菜、主食到甜點一應俱全。就有女網友買了乳酪蛋糕回家，讓在減肥的家人也難以抗拒，要求她幫切一塊。結果看到原PO切出來的蛋糕後，家人瞬間「一臉黑線條」，其他網友也被她的「幫你減肥式分蛋糕法」逗笑，「親兄妹沒錯。」

這位女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，只見她買的是好市多的檸檬蘋果生乳酪蛋糕，據會員回報，這款蛋糕尺寸為8吋，價格是399元。原PO就說，她買回家之後，哥哥也想吃，就叫她幫忙切一塊，「我準備了這一塊～精緻、切線完美、擺盤100分的三角蛋糕給他」，還體貼地「多送他一小塊蘋果」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果端上桌時，哥哥卻滿臉黑線條，直呼「什麼意思啦！」她則是一臉認真，「你不是減肥嗎，妹妹是支持你的，加油啊哥～」實則在心中憋笑，「啊哈哈哈哈哈！我好壞～XD」原來是因為，原PO偷偷使出「幫你減肥式分蛋糕法」，切的「那一塊」跟原本的蛋糕相比，份量根本不到一片，更像是被偷咬了一角。

▲結果是下面盤子裡的那一塊啦！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友就竊笑，還在心中默默鼓勵哥哥繼續減重「一定要堅持下去啊！好吃的蛋糕就交給我來消滅（有點多但我願意）。」也大推這款生乳酪蛋糕，「真心好吃，已回購多次。」

照片一出，超過6千多人紛紛按讚，不少網友們噴笑，「失落的一角」、「好貼心的妹妹，寧願肥自己也要成全哥哥」、「有小鳥嘴的生乳酪蛋糕」、「建議把三角那塊用醬油碟子裝，看起來就份量十足了」、「乍看以為是要切給貓咪的」、「那是4吋版本」、「塞牙縫的概念」、「妹妹：胖讓我來胖就好了」、「我的強迫症要牙起來了（握拳）」、「換個更小的盤子，蛋糕就變大了。」