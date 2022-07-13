BA.4、BA.5襲台　公衛學者：2原因「不影響轉變地方監測」

▲陳秀熙說明BA.4、BA.5在國際間的影響。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）※點圖放大

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心日前表示，7、8月後會再有一波BA.4、BA.5的疫情，屆時確診數可能會些微上升；公衛學者則指出，新型變異株並未比BA.1、BA.2嚴重，加上國內追加劑施打確實，應不至於影響台灣從大流行走向地方流感化監測。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，國內各區疫情收斂，感染率皆已降至0.2%以下，幾乎符合轉變成地方流行的條件。即便BA.4、BA.5襲台，重症及住院比率也不會比BA.1、BA.2嚴重，不影響國內走向地方流感化監測。

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之所以如此推斷，主要是源於國際疫情走向。陳秀熙指出，從國際經驗來看，確實有一些國家的單日感染率會隨著BA.4、BA.5個案而增加；但大部分國家如美國、英國、香港等，即使BA.4、BA.5的所佔比率升高至60%以上，仍然維持單日0.1%的感染率。

換句話說，即使受到BA.4、BA.5侵襲，這些國家的單日感染率也不會增加太多。原因是，這些國家大部分皆已遭受過病毒大流行；或是像泰國、馬來西亞一般，因黑數問題，雖然BA.4、BA.5已到一定程度，但單日感染率仍非常低。

▲台灣地理區域感染曲線已有所收斂。

也有些國家如新加坡、法國、義大利、以色列，隨著BA.4、BA.5的侵擾，所佔比增加到0.5%以上，但單日感染仍在0.1%。陳秀熙推測，此狀況可能是追加劑施打時間較早的關係。

至於台灣疫情走向是否會如前述國家一般，陳秀熙認為，國內追加劑是最近才開始施打，其他國家經驗不一定適用台灣。觀察與台灣疫情趨勢相像的澳洲及紐西蘭，BA.4、BA.5在澳洲的新增個案比已近40%，單日感染率也稍微較高，來到0.15%，而這主要是因追加劑施打不足的關係。

BA.4、BA.5在紐西蘭的新增個案佔比為10%，單日感染率為0.2%，是全世界單日感染最高的國家，且目前還在成長中；陳秀熙認為，台灣應引以為戒。不過他也說，台灣因追加劑打得比澳洲和紐西蘭多，在新型變異株部分，受到的挑戰比這2者國家小。

整體而言，BA.4、BA.5對大部分感染過的國家影響不大，單日感染增加比例也不高，「只是對追加劑打太早的國家，像新加坡、義大利、以色列，可能影響比較多。」

陳秀熙強調，BA.4、BA.5的住院率及重症率和BA.2並無明顯差異，加上台灣有施打疫苗追加劑，新型變異株應不至於影響國內疫情從大流行走向地方監測。建議在能控制疫情的情況下，維持新常態生活策略。