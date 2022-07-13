單日確診「為何仍未跌破萬例？」　學者曝1關鍵：8月底恐維持2～3萬

▲陳秀熙認為，BA.4、BA.5不影響台灣走向地方流行。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）※點圖放大

記者楊晏琳／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，新型變異株BA.4、BA.5嚴重度與BA.1、BA.2差異不大，不至於影響國內疫情從大流行走向地方流行。若國內仍持續維持大流行警戒，8月底單日新增個案可能會維持在2萬至3萬5000之間；但若恢復到地方流行監測，就有機會控制在9000例。

陳秀熙今於「新冠肺炎科學防疫園地」分析國內疫情走向。他表示，國內各區域整體疫情皆有所收斂，幾乎已達成地方流行條件。但台灣單日新增個案至今仍在2萬～3萬間徘徊，無法降至萬例以下，主要是國內仍維持高度警戒防疫，影響醫療能量、無法正常照顧慢性病人的緣故。

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陳秀熙直言，慢性病控制不好，一定會造成感染。他預測，若在BA.4、BA.5侵襲台灣，且所佔個案比例大於40%的情況下，國內仍維持高度警戒防疫，那8月底的新增個案大約會落在23469～35000之間。

但若恢復到地方流行社區監測，且腳步夠快，則BA.4、BA.5襲台時，預測到8月底也能控制在9000例；若BA.4、BA.5未造成大流行，甚至有機會可以跌至單日6426例。

陳秀熙表示，唯有讓台灣走向地方流感化監測，7月底才有辦法降至1萬2738例，以及8月底的6426例，並讓台灣恢復新常態生活，減輕醫療照護壓力。