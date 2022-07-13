民眾黨轟「落跑」刻進陳時中DNA　美女發言人：未來要落跑選總統？

▲台灣民眾黨發言人楊寶楨怒轟「陳時中就是落跑中」。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，而陳時中曾在11日受訪時表示，「進到政務官體系裡面是自由業，可以隨時來，隨時走」，此番言論引發民眾黨發言人楊寶楨怒轟，「陳時中就是落跑中，做牙醫的時候拋下病患跑去當官，當防疫指揮官又拋下人民跑去選舉，『落跑』簡直是刻進陳時中部長的DNA」，更質疑他未來若選上台北市長，是否又要落跑去選總統？

民眾黨發言人楊寶楨12日在臉書上發文表示，陳時中抱持著「隨時可以來、隨時可以走」的態度，對於政務官的解讀相當不負責任，政務官不僅是長官的需要，更是人民的託付，但陳時中把這樣重要的工作當作「自由業」，難怪防疫措施安排得亂七八糟、政策朝令夕改且講話顛三倒四，「不尊重自己的工作，等於沒把人民放在眼裡。」

楊寶楨也批評陳時中被外界質疑、炮轟後還想硬拗，緊急回應說自己在當政務官前是自由業，但解釋已經來不及，「他早已把自己心裡真正的想法給說出來，卻還死不認錯。」防疫指揮官最重要的任務就是做好防疫工作，然而現在疫情還不到結束的時候，全台至今總計413萬人確診、7780人死亡，每日還是有數萬人染疫、近百人死亡，能說蔡政府防疫成功、陳時中功成身退嗎？

楊寶楨指出，目前防疫前線還在打仗，陳時中卻自我感覺良好，認為已經大勝要回去領賞，這樣的指揮官完全不及格。民進黨還試圖將他造神成「防疫英雄」，但其實真正的英雄是每個認真防疫的國民，不是整天只會爭功諉過，而且急著想要落跑的防疫指揮官。

而對於陳時中日前提出的聲明，楊寶楨認為他口口聲聲說對台北有期待、有想法，但是此前兩次面對疫情大爆發時，陳時中身為指揮官並沒有做好超前部署，讓人民面對病毒手無寸鐵，生活變得一團亂。「我們要如何相信陳時中能做好台北的願景藍圖規劃，而且真的能付諸實行？」