夏戀開唱好時機！花蓮警忙設攤　宣導暑期青春專案自保口訣

▲花蓮警方抓住夏戀嘉年華活動時機，在會場旁設攤宣導暑期青春專案預防犯罪宣導。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022年夏戀嘉年華活動開跑了，演唱會活動已進入第4天，吸引大批遊客，每天都有知名歌手接力演出，現場氣氛嗨翻天，歌手的魅力更吸引無數青少年朋友參加，這次花蓮縣警察局婦幼警察隊，也做足準備，在活動現場旁設立服務台，配合暑期青春專案辦理預防犯罪宣導，向民眾宣導青春專案五大主軸之一「避免兒少遭色情行業利用及私密影像遭拍攝、散布」。

審視現今的世代，青少年及兒童幾乎人人會上網，但卻常常忽略網路安全，尤其對拍攝、傳送影像可能帶來的風險瞭解不足，特別是私密影像部分更為嚴重，國內外受害案例更屢見不鮮，所以網路交友須記住「五不四要」的口訣。

在預防隱私被散播部分，要堅守「五不」要訣，就是不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害。如果在網路碰到騷擾，記得「四要」就是要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方。

另外，暑期打工也常有兒少遭色情行業利用等情事發生，嚴重損害兒少權益。因此，值此暑假期間，為提高兒少自我保護意識，警察局婦幼隊特別利用夏戀嘉年華活動，辦理一站式宣導，以互動遊戲方式，將兒少保護概念融入生活娛樂，現場並提供網路安全、兒少性剝削防制、避免兒少遭色情行業利用及私密影像遭拍攝及散布等相關議題諮詢。

花蓮縣警察局局長戴崇贒呼籲「網路性別暴力犯罪」無所不在，也不分性別、年齡，任何人都可能成為犯罪者下手目標，民眾若有發現犯罪或兒少性剝削的行為，請撥打110報案專線，通報員警處理，共同為治安盡一份力量。

