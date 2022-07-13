　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

夏戀開唱好時機！花蓮警忙設攤　宣導暑期青春專案自保口訣

▲▼花蓮警方抓住夏戀嘉年華活動時機，在會場旁設攤宣導暑期青春專案預防犯罪宣導。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮警方抓住夏戀嘉年華活動時機，在會場旁設攤宣導暑期青春專案預防犯罪宣導。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022年夏戀嘉年華活動開跑了，演唱會活動已進入第4天，吸引大批遊客，每天都有知名歌手接力演出，現場氣氛嗨翻天，歌手的魅力更吸引無數青少年朋友參加，這次花蓮縣警察局婦幼警察隊，也做足準備，在活動現場旁設立服務台，配合暑期青春專案辦理預防犯罪宣導，向民眾宣導青春專案五大主軸之一「避免兒少遭色情行業利用及私密影像遭拍攝、散布」。

▲▼花蓮警方抓住夏戀嘉年華活動時機，在會場旁設攤宣導暑期青春專案預防犯罪宣導。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

審視現今的世代，青少年及兒童幾乎人人會上網，但卻常常忽略網路安全，尤其對拍攝、傳送影像可能帶來的風險瞭解不足，特別是私密影像部分更為嚴重，國內外受害案例更屢見不鮮，所以網路交友須記住「五不四要」的口訣。

在預防隱私被散播部分，要堅守「五不」要訣，就是不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害。如果在網路碰到騷擾，記得「四要」就是要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方。

▲▼花蓮警方抓住夏戀嘉年華活動時機，在會場旁設攤宣導暑期青春專案預防犯罪宣導。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

另外，暑期打工也常有兒少遭色情行業利用等情事發生，嚴重損害兒少權益。因此，值此暑假期間，為提高兒少自我保護意識，警察局婦幼隊特別利用夏戀嘉年華活動，辦理一站式宣導，以互動遊戲方式，將兒少保護概念融入生活娛樂，現場並提供網路安全、兒少性剝削防制、避免兒少遭色情行業利用及私密影像遭拍攝及散布等相關議題諮詢。

花蓮縣警察局局長戴崇贒呼籲「網路性別暴力犯罪」無所不在，也不分性別、年齡，任何人都可能成為犯罪者下手目標，民眾若有發現犯罪或兒少性剝削的行為，請撥打110報案專線，通報員警處理，共同為治安盡一份力量。
 

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
快訊／郎祖筠握「關鍵證據」挺黃嘉千　沉寂2天回應了
「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！　台灣天才駭客發話了
快訊／柯文哲怒了！　狂嗆李永得「實在有夠懶惰」：上班很不認真
小夫妻慘了！「飯店走廊激戰」79秒片瘋傳　警要辦妨害風化
媽吃泡麵被撞見　要8歲女兒保密！她驚吐「爸爸驚天大秘密」
黃嘉千認了「和夏克立大吵」！悲吐：演藝圈誘惑多　7年前種禍根
快訊／國3南下嚴重車禍！2車撞毀　1人無生命跡象
出國搭機「2座位」最安全　醫：慘了！大家會不會都換位子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮學子快樂上學！縣府挹注1655萬新購交通車　5校學生受惠

夏戀開唱好時機！花蓮警忙設攤　宣導暑期青春專案自保口訣

馬紹爾群島共和國大使拜訪嘉市府　期待引進台灣農業技術

嘉義市諸羅瘋單車大集合上千車友參賽　最年長80歲最年輕9歲

暑假打工Let's Go！嘉明湖手作步道工作假期　邀您上山避暑

演練墜橋救援　屏東消防局操演吊掛救援提升應變能力

因應育兒津貼提高　嘉義市設園增班提供平價優質教保服務

男子看夜色還想「玩很大」　違規停車遭警起獲毒品一批

嘉義市政府法治講習　旅遊補助款項及反賄選宣導

嘉市觀光工廠服務創新　打造友善無礙環境

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

花蓮學子快樂上學！縣府挹注1655萬新購交通車　5校學生受惠

夏戀開唱好時機！花蓮警忙設攤　宣導暑期青春專案自保口訣

馬紹爾群島共和國大使拜訪嘉市府　期待引進台灣農業技術

嘉義市諸羅瘋單車大集合上千車友參賽　最年長80歲最年輕9歲

暑假打工Let's Go！嘉明湖手作步道工作假期　邀您上山避暑

演練墜橋救援　屏東消防局操演吊掛救援提升應變能力

因應育兒津貼提高　嘉義市設園增班提供平價優質教保服務

男子看夜色還想「玩很大」　違規停車遭警起獲毒品一批

嘉義市政府法治講習　旅遊補助款項及反賄選宣導

嘉市觀光工廠服務創新　打造友善無礙環境

4歲女童感染新冠後MIS-C休克高燒41度　醫憂：極端川崎病

升小一女「靠1奇招」火速寫完作業！網笑翻：一條龍作業

花蓮學子快樂上學！縣府挹注1655萬新購交通車　5校學生受惠

假客服囂張嗆「只給一次機會」　她乖乖匯28萬...即時圈存保住了

伸興公開收購21％宇隆股權完成交割　宇隆將朝集團化經營邁進

郎祖筠握「關鍵證據」挺黃嘉千！　沉寂2天回應了

自助餐跟阿嬤夾一樣的菜！他結帳卻「多20元」傻：都市傳說是真的

丟手機心情差！白衣女酒後找警發洩　咬傷女警大鬧派出所

蘋果將推大螢幕iPad　分析師：可能加入螢幕下FaceID

趙麗穎「透視波點裙」根本童話公主！　網讚新造型美回18歲

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！ 「離婚的話我沒錢」友心疼：外配悲哀

地方熱門新聞

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

嘉義民雄金龍製香廠火警　濃煙不斷

小女友遭偷拍裸照上傳7個A片群組　

萬安道長對上最紅「幽魂」敎你避難

新北觀光工廠輕旅行13日開放報名

男子「玩很大」違停遭警起獲毒品

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

新北人獨登台南大棟山迷途走至嘉義

南警青春宣導舞力四射

龜山區605公車停駛　市府評估另闢新路線

身障者專用「類小黃」　雲林推出復康巴士官方Line帳號

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

失聯越南移工深夜騎車違規警起獲安毒

騎單車偷單車竊嫌被查獲

更多熱門

相關新聞

南警青春宣導舞力四射

南警青春宣導舞力四射

暑假期間為期2個月的「暑期保護青少年青春專案」也如火如荼展開，台南市警二分局為了深植每位青少年朋友的正確觀念，今年也摒棄以往傳統教條式宣導方式，設計一系列「青少年親自來跟你說」的戲劇影片。

和美警執行青春專案　攔查酒駕男當場移送

和美警執行青春專案　攔查酒駕男當場移送

標榜24小時飲料店掩護　毒男摩鐵交易人贓俱獲

標榜24小時飲料店掩護　毒男摩鐵交易人贓俱獲

青春專案開跑　屏東里港警擴大臨檢

青春專案開跑　屏東里港警擴大臨檢

台東警結合布袋戲　擴大預防犯罪宣導

台東警結合布袋戲　擴大預防犯罪宣導

關鍵字：

夏戀嘉年華開唱時機設攤宣導青春專案自保口訣

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

黃嘉千爆「脖有紅色抓痕」報警！翻臉夏克立內幕曝

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面