到北部生活怨「台北人冷漠」難相處！天龍人2字反擊：熱情沒比較好

▲台灣雖然不大，但每個城市也會呈現出不同風情。（示意圖／取自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣最美的風景是人，光是從日常生活小事中，就能感受到互相幫助的溫情，不過不是每個縣市都是一樣的，一名網友就表示，身邊不少中南部的朋友都說，來北部玩發現台北人很冷漠，貼文一出掀起討論，有不少人認同，但也有人指出，「過度的熱情可能只是想八卦」。

原PO在PTT發文，「台北人真的比較冷漠？」常常聽到南部的朋友說，台北人都好冷漠、沒有人情味、看起來很難相處，給人一種看不起南部人的感覺；不過他認為，自己遇過的台北人都蠻好相處的，也好奇問「會覺得台北人很冷漠嗎？」

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貼文一出，有網友認同，「不能說完全的台北人，但大部分是」、「台北人比較有戒心是真的，內心友善，但往來時偏被動」、「這點有去過中南部讀書的人感受滿明顯的，北部人確實會對人比較有警戒心、比較冷漠。南部人比較熱情、跟陌生人偶而能聊上幾句」、「土生土長台北人表示，對陌生人的確會先保持距離」。

有網友指出，台北人只是不喜歡被打擾，「中南部的熱情，很多時候只是想聽八卦，跟比較誰過得比較好」、「覺得這是一種保護自己方式，誰知道來者如何，只好先武裝自己」、「比較舒服，中南部連路人都會隨意問私事」、「推北部人比較尊重隱私，從小南部長大來台北讀書後，比較喜歡這種人與人之間有距離的感覺」、「台北人知道什麼叫尊重別人的隱私」。

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