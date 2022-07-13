「飯店走廊激戰」糗被反鎖！79秒片瘋傳　警要辦小夫妻妨害風化

▲小夫妻2人在飯店走廊激戰行為也構成妨害風化。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市一對年約25歲的年輕小夫妻，今年7月初投宿中山區一家飯店，但卻為尋求刺激，竟在飯店走廊「活春宮」激戰，不料男方卻忘了帶房卡，2人糗被鎖在門外，只好向飯店員工求助；事後這段79秒畫面被翻拍並在網路上瘋傳，夫妻氣炸提告妨害名譽。警方獲報後依法將涉案員工送辦，但夫妻倆在走廊激戰也已觸法，後續警方將追究夫妻2人妨害風化罪責。

警方調查，該對夫妻7月初凌晨時分唱完歌後投宿位於中山區一家飯店，2人在房內乾柴烈火，為了解鎖「壞壞新地點」、體驗刺激，2人竟一路從房內戰到房外，全裸出現在飯店走廊激戰，但辦事到一半，男方卻發現房門關閉上鎖，且2人出門時忘了帶房卡，當場全裸被反鎖在走廊，瞬間興致全無，只能厚著臉皮向飯店人員求助，雖然2人順利回房，但整段過程全被監視器畫面拍下來。

飯店33歲的王姓員工一早上班聽聞此事，立刻調閱監視器畫面查看，，果真發現夫妻在走廊的「運動過程」，直接將監視器畫面翻拍成79秒影片，並傳到群組交流，進而造成網路瘋傳。小夫妻得知後氣得到派出所報案，針對翻拍流出者提出散播猥褻物、妨害名譽等告訴。

警方獲報後聯繫飯店追查，王姓員工也坦承涉案，訊後遭送辦；但小夫妻2人在走廊激戰行為也已構成妨害風化，後續警方也將依法追究2人罪責。