「很難把奶抬起來擦」！大胸女嘆狂噴汗　釣出神人分享餐巾紙妙用

▲炎熱的夏季汗流不止，對於不少大胸女孩來說是個惡夢。（示意圖，非本文提及當事者／取自免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

擁有雄偉的「長輩」及姣好的身材是多數女孩的夢想，不過就有大胸女孩表示，夏季的高溫根本是她們的惡夢，胸下都是汗讓她困擾不已，出門在外也無法隨時處理，黏膩的感覺更是讓她感到不適，只好向廣大的網友們求助。

一名女網友在Dcard上以「大胸女孩的夏天困擾」為題發文，表示「每到夏天都會有一個很困擾的事情，即使當下氣溫覺得還可以接受，但是把胸部抬起來，都會發現下面都是汗，每次都要把汗擦掉，不然很不舒服，在家裡也就算了，要是在外面，很難把奶抬起來擦，有什麼方法可以解決嗎？」還配上一張手繪的示意圖。

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▲原PO表示夏天根本是大胸女孩的一大困擾。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引起許多大胸女孩們的共鳴，「認命吧，我也是」、「我出門沒幾分鐘，奶下面就流汗了」、「我也是，而且我穿t恤會顯得很胖，但明明我才44」、「我在家沒穿內衣的話，都會把衣服塞進去吸汗」、「夏天一到內衣下緣都是濕的」、「太熱的話，不止胸部下面都是汗，連內衣下圍也吸滿汗水，中間溝溝也是」。

也有小胸女孩表示，「把奶分給我」、「小奶的我永遠不會有這困擾（哭）」、「令人羨慕的煩惱」、「從來沒有抬過自己的餒餒」、「我也想要這樣的困擾嗚嗚」。

▲不少女孩訴苦，內衣下緣總是積滿汗水。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

不少人也推薦原PO可以試試嬰兒用的痱子粉，或是涼感溼紙巾，「出門前可以在那個位子抹一點痱子粉」、「痱子粉，涼的那種，我試過，超級無敵涼」、「我是出門前會把止汗劑擦在胸下那個區塊，還會追加擦爽身粉（沒有滑石成分的）」、「涼感濕紙巾或酒精濕紙巾擦，會舒服一點」、「胸部下沿擦一些爽身粉看看」。

還有網友分享使用廚房紙巾或是餐巾紙的妙用，「墊餐巾紙在胸部下面」、「建議你可以在胸罩鋼圈跟的位置夾一張廚房紙巾或餐巾紙，超吸水而且不會像衛生紙那樣遇水就爛爛的」。

▲網友分享餐巾紙的止汗妙用。（圖／翻攝自Dcard）