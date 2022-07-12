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OL經痛想請假！人資竟勸「學會和生理期相處」　冷血對話曝

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少女性每逢生理期就會飽受經痛所苦。（圖／記者李佳蓉攝）

記者陳怡靜／綜合報導

經痛不是病，痛起來卻要人命！一名女網友表示，日前月經來身體不適想請生理假，怎料公司竟不准假，甚至得到「希望女性員工能學會和自己的生理期相處」的回覆，還可能影響年終考核，讓她既傻眼又無奈。

「請問公司這樣有違法嗎？」原PO在Dcard發文指出，自己原先不是經痛體質，前陣子因為工作壓力大，導致內分泌嚴重失調，服用催經藥後開始出現經痛，身體不適的她想請生理假，但是在假卡上不見「生理假」的選項，讓她相當困惑決定向人資問清楚，沒想到得到的答案卻是，「公司沒有生理假喔！」

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▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲原PO詢問人資，卻得到「公司沒有生理假」的回覆。（圖／資料照）

原PO不死心繼續詢問，「生理假不是政府規定的嗎？」公司人資竟回答，工作性質是坐辦公室，並非勞動一整天的工作，而且通常不舒服只持續幾個小時，可以和主管說一下，直接在位子上休息，「目的是希望女性員工能學會和自己的生理期相處，目前所有女性員工都能克服生理期的不舒服。」人資接著說，如果狀況特殊需要在家休息，會向上呈報，「雖不影響月薪，但會影響年終考核。」讓她相當無奈。

文章曝光後，網友們全部看傻眼，紛紛勸原PO該檢舉，「我想跟我的生理期和平相處啊！但問題是身體不允許啊我是能怎麼辦？」「好扯...爛公司，他就吃定就算違法你也不敢去檢舉吧！如果是我會換工作」、「檢舉，這種職場就是要讓他罰到怕才不會有這麼多慣老闆」、「我是HR，真心建議你離職然後檢舉公司謝謝，生理假本來就是法定假別只要有需求都可以申請，也不需要另外再提啥證明」。

勞動部指出，生理假是以生理週期來臨，有事實需要為原則。依《性別工作平等法》第14條規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，全年請假日數未逾3日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給。

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