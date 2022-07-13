快訊／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨宣告不治

▲彰化確診男童「痛到敲頭」！但蔡小弟仍不幸於13日凌晨宣告不治。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者鄒鎮宇、鄧木卿、林冠吟／彰化報導

彰化一名蔡姓男童確診康復後，因頭部劇烈疼痛，痛到讓弟弟打自己的頭舒緩。家屬看到後緊急將其送醫檢查，這才發現弟弟罹患腦瘤。經緊急開刀後，蔡小弟處於無反應的狀況，讓家屬心急如焚，因此PO文求網友集氣加油，幫蔡小弟弟度過難關。不過稍早仍傳出不幸消息，台中榮總表示，蔡小弟已於13日凌晨宣告不治。

一名女網友12日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，朋友的小兒子日前確診，隔離加上自主管理已超過14天，但PCR後CT值仍偏高；孩子近日出現頭痛的情況，由於過去也有類似症狀，起初就醫被診斷為鼻竇炎，先使用藥物控制。

然而，男童上禮拜天突然頭部痛不已，甚至痛到會打自己的頭，家屬立刻將男童送往彰濱秀傳急診，但因設備問題，12日緊急轉往台中榮總檢查。檢查發現男童有腦瘤，於13日凌晨開刀降腦壓，但現在無論是燈光、身體、腳板刺激，都無法引起孩子反應，「醫生說，現在只能等待奇蹟，否則可能有腦死或植物人的可能」。

原PO表示，蔡小弟弟目前在台中榮總的負壓加護病房，瑰麗的生命才要開始就遇到生命的考驗，懇請大家幫忙集氣、加油，期許上天能夠降下奇蹟，賜與恩德給朋友的小兒子，「希望大家能夠幫幫忙，幫蔡小弟弟集氣加油，希望眾志成城能夠盼下奇蹟，感謝各位！」

該文貼出後立刻有3.7萬名網友留言加油，「希望小朋友平安健康」、「看到這個覺得好心疼，弟弟加油！！！㊗早日康復！！！」「弟弟加油！」「加油小寶貝早日康復」、「加油加油！！祈求平安健康快快好起來！」「送上滿滿的光和愛」、「加油希望奇蹟出現，弟弟可以早日康復」。

但稍早醫院仍傳出不幸消息，蔡小弟於凌晨仍不幸宣告不治。