復航空難唯一倖存空姐回來了　參選高雄市議員「想為台灣奮鬥」

記者黃翊婷／綜合報導

2015年復興航空空難唯一倖存的空服員黃敬雅，雖然在鬼門關前走了一遭，幸運獲救之後卻在經歷漫長PTSD（創傷後壓力症候群）路程中求助無門，小蝦米對抗大鯨魚的經驗讓她決定從政，並宣布今年將代表台灣基進參選小港、前鎮區高雄市議員，希望能為台灣做一點事，「想為我們的母親台灣奮鬥，堅決守護民主台灣，推動台灣的主權自主化，不再為威權惡霸所進逼。」

▲黃敬雅是復航空難唯一倖存的機組人員。（圖／翻攝自Facebook／黃敬雅前鎮小港）

2012年復興航空首次到高雄大規模招考空服員，在地出身的黃敬雅從1500名考生中脫穎而出，成為95位錄取者的其中之一，隔年開始執行空中任務。她的個性認真好學，對飛行充滿嚮往，當空服員只是實踐夢想的第一步，甚至還報名航空補習班，打算考取機師資格。

▲復航空難造成43人罹難。（圖／ETtoday資料照，下同）

然而，2015年2月4日黃敬雅搭上復興航空GE-235班機，準備由台北飛往金門，飛機卻在起飛後5分鐘失控，以側身90度的姿勢俯衝墜入基隆河，造成43人罹難，5名機組人員中只有她一個人倖存。「我以為我要死了。」當年27歲的黃敬雅獲救時，肺部挫傷、肋骨骨折、腎臟撕裂傷，傷勢嚴重，痛到無法站立，在加護病房治療10天才轉到普通病房，但身體的傷漸漸恢復，心中的創傷卻無法抹滅，一同出任務的同事全數罹難，讓空難的場景成為她揮之不去的陰影。

▲復航空難找到的機翼殘骸。

黃敬雅在空難事件發生後患上創傷後壓力症候群，復健期間公司給予「留職不停薪」，每個月提供將近5萬元的薪水，還有3萬元房屋租金和醫療費等補貼，沒想到公司不久之後無預警宣布倒閉，讓當時的她求助無門，近乎崩潰。

黃敬雅形容，那段漫長的療傷路程就像是走在一條沒有光的隧道，她跌跌撞撞，花了極大的努力才找到洞口的曙光，也正因為親身經歷過，所以希望幫助那些曾罹患或是正在受到創傷後壓力症候群等相關症狀侵蝕的人，讓社會大眾更加重視這個族群在職場、社會上能否得到平等對待。

「在一場空難後，雖然我倖存活了下來，然而在後續與前公司討論責任歸屬的過程，讓我體會到一般民眾與勞工朋友，在權益受損時是多麼容易感到無助。」黃敬雅說，正是這段小蝦米對抗大鯨魚的經驗，喚醒她對政治、社會議題的興趣，進而開始感受到政治的重量，明白「政治」就是一種捍衛自己家園、創造美好幸福城市的一種途徑。

▼▲黃敬雅決定投入政治界。（圖／翻攝自Facebook／黃敬雅前鎮小港）

黃敬雅宣布，她是高雄女兒，也是2015年復興航空235班機空難唯一倖存的機組人員，7年過去了，她逐漸走出空難陰影，並決定在今年代表台灣基進參選小港、前鎮區高雄市議員，「我不是政二代，也不是富二代，素人參政的我資源非常有限也非常艱辛」，但還是希望可以為台灣做一點事，「想為我們的母親台灣奮鬥，堅決守護民主台灣，推動台灣的主權自主化，不再為威權惡霸所進逼。」

此外，黃敬雅也決定用幽默撫平過往傷痛，空難獲救當下，自己泡在水中的模樣相當狼狽，一度還被網友當成「女鬼找替身」的哏圖，現在已經釋懷許多，還能開自己玩笑，例如在台灣基進議員參選人公布記者會上，她鞠躬時長髮垂落幾乎蓋住整張臉，事後還在臉書PO出照片並表示，「差不多同一個時間，這張照片我收到3張，謝謝我的鄉親朋友們覺得我很正！鎮港最正是我，謝謝！」

▼▲黃敬雅當年獲救時模樣狼狽，如今她已漸漸走出陰影，還會開自己玩笑。（圖／ETtoday資料照、黃敬雅臉書）

▼黃敬雅日前曾到紅毛港保安堂追悼遇刺身亡的日本前首相安倍晉三。

