傳陳柏惟挺「堂哥」參選被拒萌退黨　被問推薦原因僅回8字就退群

▲陳柏惟。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

前立委陳柏惟6/30宣布退出台灣基進，有媒體指出陳柏惟會退黨，導火線是因要求台灣基進提名堂哥陳玄曄參選台中議員未果；而當被支持者在LINE群組詢問推薦陳玄曄原因，陳柏惟卻僅回8字後就退群。報導也指台灣基進未要求陳柏惟回饋，在罷免案時，台灣基進政黨帳戶至少逾900萬元是支持反罷免，陳柏惟團隊拿單據報銷是500多萬，最後剩下400多萬是全部給陳柏惟。

陳柏惟過去替台灣基進擦亮招牌，但在肩負大台中主委一職後，卻傳出因2022議員提名中與黨中央鬧不愉快。對於退黨，陳柏惟表示，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」，並自責在罷免案投票後，台灣基進的「總教練」吩咐他冷靜沈澱，但「我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」。

陳柏惟退黨消息一出，各種傳言甚囂塵上。《風傳媒》5日報導，陳柏惟退黨關鍵在於他要求讓陳玄曄參選台中議員，但因陳玄曄曾酒駕而被黨中央拒絕，且在「3Q陳柏惟初心後援會」的LINE群組中，有支持者請陳柏惟說明推薦陳玄曄的原因，但陳柏惟僅回「忠臣去國，不絜其名」後就退群。

報導指出，據悉陳柏惟為推陳玄曄，曾稱願支持台灣基進所有候選人，然而其作為卻與之違背，而讓台灣基進支持者不滿。不過，陳柏惟的退黨也有部分聲音劍指台灣基進黨主席陳奕齊「獨裁」，報導也引述知情人士說法，指出陳奕齊給予黨內幹部很大的空間，但認為不能當一個縣市的黨部主委，還要管到其他縣市的提名。

報導提及，1位熟知台灣基進的人士說，台灣基進非個人英雄主義的政黨，大家都是夥伴關係，雖面對原則不能妥協，但其實仍有寬容、妥協的處理方法。例如台灣基進未要求陳柏惟回饋，甚至在罷免案時，只要署名給陳柏惟，或與罷免、「3Q加油」等有關，全部均撥款給陳，當時台灣基進政黨帳戶至少約900萬元是支持反罷免，原先該黨採實報實銷，只是陳柏惟團隊拿單據報銷是500多萬，最後剩下400多萬還是全部給陳柏惟。