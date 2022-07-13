父親生前只願穿破衣　背後原因惹哭網友

▲網友整理遺物時才發現父親的衣服早就破爛不堪，令她十分心疼。（圖／翻攝自搜狐網）



圖文／CTWANT

俗話說「百善孝為先」，許多人身為子女在長大成人、出社會後，都希望能夠回饋父母的恩情，成為他們最大支柱。在中國山東有一名網友，在整理父親遺物時發現父親的每件衣服都破爛不堪都還捨不得扔，不知道穿了多少年，令她感到非常鼻酸。

近日在中國山東滕州有名網友上傳了一則影片，內容是身為女兒的她在整理父親遺物時發現，父親的衛生衣都已經穿得起毛球，上面都是破破爛爛的小洞，都不知道穿了多久還捨不得扔掉，讓她既無奈又心疼。她說，其實每年都會幫父親添置新衣服，只是父親都捨不得穿，光是新襪子就有3、40雙，就連全新的褲子都有好幾件。

這名網友還提到，以前不太懂為什麼爸爸要這麼節省，後來才知道隨著自己與兄弟姊妹陸續成家，為了資助子女們買房、開店做生意，父親總是從生活的小地方節省出這一筆一筆的開銷。她這才如夢初醒，原來父親這輩子省吃儉用，都是為了讓孩子們過更好的生活，令她感慨又後悔。

影片曝光後，看到這一幕的網友們溼了眼眶，紛紛表示心疼，「老一輩的父母都是這樣的，為了子女一生都在努力節儉，真的是太不容易了」、「當父母的誰不想讓兒女們有更好生活呢？」、「哪怕是自己過得苦一點也沒關係，兒女們有更好的人生就夠了」、「50年代和60年代的家長基本上都是這樣的，說白了一輩子都在為了兒女奮鬥」。

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