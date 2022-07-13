　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

父親生前只願穿破衣　背後原因惹哭網友

父親生前只願穿破衣　背後原因惹哭網友

▲網友整理遺物時才發現父親的衣服早就破爛不堪，令她十分心疼。（圖／翻攝自搜狐網）

圖文／CTWANT

俗話說「百善孝為先」，許多人身為子女在長大成人、出社會後，都希望能夠回饋父母的恩情，成為他們最大支柱。在中國山東有一名網友，在整理父親遺物時發現父親的每件衣服都破爛不堪都還捨不得扔，不知道穿了多少年，令她感到非常鼻酸。

近日在中國山東滕州有名網友上傳了一則影片，內容是身為女兒的她在整理父親遺物時發現，父親的衛生衣都已經穿得起毛球，上面都是破破爛爛的小洞，都不知道穿了多久還捨不得扔掉，讓她既無奈又心疼。她說，其實每年都會幫父親添置新衣服，只是父親都捨不得穿，光是新襪子就有3、40雙，就連全新的褲子都有好幾件。

這名網友還提到，以前不太懂為什麼爸爸要這麼節省，後來才知道隨著自己與兄弟姊妹陸續成家，為了資助子女們買房、開店做生意，父親總是從生活的小地方節省出這一筆一筆的開銷。她這才如夢初醒，原來父親這輩子省吃儉用，都是為了讓孩子們過更好的生活，令她感慨又後悔。

影片曝光後，看到這一幕的網友們溼了眼眶，紛紛表示心疼，「老一輩的父母都是這樣的，為了子女一生都在努力節儉，真的是太不容易了」、「當父母的誰不想讓兒女們有更好生活呢？」、「哪怕是自己過得苦一點也沒關係，兒女們有更好的人生就夠了」、「50年代和60年代的家長基本上都是這樣的，說白了一輩子都在為了兒女奮鬥」。

延伸閱讀
勞工當「國民法官」可請公假　勞動部、全國商業總會力挺
上班打卡完16度神隱　金管會職員辯上廁所遭法院打臉
演出前親人離世...　林曉培敬業唱完音樂劇「謝幕崩潰痛哭」

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
小蘭嶼「火燒島」畫面曝！目擊者傻眼：火光越來越大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「5歲兒竟是別人的種」…人夫丟幼兒園連夜搬走　外公舅舅拒接手

父親生前只願穿破衣　背後原因惹哭網友

老父花8880買20元保健品　替詐騙集團求情「他比兒子還關心我」

上海倡議「備好14天食品」　2居委會證實：友情提示

看X光片頭皮都麻了！13歲妹做「根管治療」針斷在牙齦裡

為地球做直播！　陸推靈鵲星座計劃每10分鐘就可拍一次

史墨客指北京毀香港高度自治　陸外交部強烈不滿：危言聳聽

斯里蘭卡經濟崩潰　陸：願為緩解其債務負擔發揮積極作用

賴清德赴日悼安倍　國台辦：藉弔唁之名行謀「獨」之實

強拉母女進門性侵得逞　公安逮人刑拘...雨衣男身份曝光

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

「5歲兒竟是別人的種」…人夫丟幼兒園連夜搬走　外公舅舅拒接手

父親生前只願穿破衣　背後原因惹哭網友

老父花8880買20元保健品　替詐騙集團求情「他比兒子還關心我」

上海倡議「備好14天食品」　2居委會證實：友情提示

看X光片頭皮都麻了！13歲妹做「根管治療」針斷在牙齦裡

為地球做直播！　陸推靈鵲星座計劃每10分鐘就可拍一次

史墨客指北京毀香港高度自治　陸外交部強烈不滿：危言聳聽

斯里蘭卡經濟崩潰　陸：願為緩解其債務負擔發揮積極作用

賴清德赴日悼安倍　國台辦：藉弔唁之名行謀「獨」之實

強拉母女進門性侵得逞　公安逮人刑拘...雨衣男身份曝光

山下徹也：奈良若槍殺安倍失敗　會追殺到下一站琦玉

呂蔡瑜倫「轉型迷思」？　哈孝遠：看見他的強悍心態

42歲傑佛森重返NBA「迎裁判首秀」　虧尼克迷看到他的臉就痛苦

郭彥均談醫護爭議「沒料到渲染成這樣」！曝挨轟心聲：我沒做錯什麼

韓媒爆「FTISLAND前成員涉詐騙」網瘋猜！　宋承炫急澄清：不是我

長大仍要抱玩偶才安心　心理師揭童年暗黑創傷

「5歲兒竟是別人的種」…人夫丟幼兒園連夜搬走　外公舅舅拒接手

父親生前只願穿破衣　背後原因惹哭網友

鹽酥雞攤月休27天…遭他製表紀錄　網笑翻「老闆做身體健康的」

布林肯重申美菲共同防禦承諾　促中在南海停止挑釁

遙控器按摩布偶貓爽歪　張嘴露ㄎ一ㄤ臉像有吸

大陸熱門新聞

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

看X光片頭都麻了！13歲女做根管治療針斷在牙齦裡

男童過馬路暴衝　遭大貨車捲入車底

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

父親生前只願穿破衣　背後原因惹哭網友

母女家門口遭蒙面雨衣男瞬間擄走！幼女淒厲慘叫

強拉母女進門性侵得逞 公安逮人刑拘...雨衣男身份曝光

河南3千儲戶維權被暴打！民眾湧美使館微博求助

正妹一次拔4顆智齒　腫成國字臉遭嘲笑

王毅與布林肯會晤開四清單　陸外交部證實

老闆減肥太無聊激勵員工一起 減1公斤發440元獎金

賴清德赴日悼安倍　國台辦回應

上海倡議「備好14天食品」　2居委會證實：友情提示

老父被騙近萬　替騙子求情「他比兒子關心我」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事」：很開放

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

嘟嘟咬便當外送　燦笑身影存心中

林俊傑突官宣喜訊！上萬網友一看暴動了

快訊／國道3南下192.3K車禍！2大2小撞成一團　1命危２受傷

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

陸網看《咒》嚇爛「以為真被下咒」氣炸

小蘭嶼「火燒島」目擊者傻眼！消防局回應了

22歲韓歌手二度吸毒被捕！

體育署加碼推30萬份千元動滋健身券

許藍方錄影被搜出保險套　PO文揭內幕：沒set過

警察撿到二哈　主人要求播歌確認

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面