外派「這城市」開銷最高！紐約才第2　最新排名出爐

▲生活成本是移居他國的重要考量因素。（圖／載自pixabay）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

無論是為了升學、工作、婚姻，或是實現一生的夢想，而選擇移居國外，都是人生中非常難得的體驗。然而，居住地的生活成本也是一大考量。專門研究國際流動性的ECA International公司，每年都會發布全球開銷最高的城市排名。今年榜單於6月7日發布，亞洲城市在前10名中就佔了一半，香港已連續3年蟬聯榜首。

根據ECA International的最新報告，針對外籍人士居住於他國的生活成本進行統計和分析，資料顯示，前10名中就有5個國家是在亞洲，而其中只有3個國家在歐洲。ECA International 在建立這一排名時，考慮了幾個較具代表性的標準，包括食品（乳製品、肉類和魚類、新鮮水果和蔬菜）、家居用品、租金、通貨膨脹水平、公用事業、公共交通和當地貨幣。該公司在3月和9月在全球490多個地點進行了兩次調查，同時考慮了410多個地點的外籍人士居住地區的租金價格。

ECA 國際區域主管 Lee Quane表示，「由於過去12個月以來，歐元的表現比美元和英鎊差，因此今年幾乎每個歐元區城市的排名都有所下降。」另外，可以透過資料結果發現，曾位居榜首的巴黎不再進入前30名，而西班牙首都馬德里和比利時的首都布魯塞爾也都跌出榜單。

總體而言，中國許多城市的外籍人士生活成本持續上漲，其中上海和廣州位居榜首。Quane表示，「我們排名中的大多數中國大陸城市的通貨膨脹率都比我們過去看到的要高，但它們通常仍低於亞洲其他地區」。

以下是2022年全球居民每天生活成本最高的10個城市：

1.香港

▲香港已是連續三年的榜首。（圖／載自pixabay）



因為高物價和強勢貨幣，香港已經連續3年位居第1名寶座。根據 ECA International 的數據，在香港，1升牛奶需花費4.39 美元。若在這個城市裡生活，從汽油、生活用品，甚至是一杯咖啡的價格都相當昂貴。

根據今年另一個調查，國際公共政策顧問機構Demographia（英語：Wendell Cox）的報告中顯示，香港連續第12年成為全球樓價最難負擔的城市，港人不吃不喝23.2年才能置業。不少香港居民認為難以負擔香港高昂的樓價，且工作時間極長，難以取得工作與生活的平衡，而且教育及雜貨等生活成本都相對偏高。

2. 紐約

▲紐約位居第二。（圖／載自pixabay）



有「Big Apple」之稱的紐約在今年的排行中上升了2位，獲得了銀牌，同時也是唯一進入前10名的北美城市，主要是因為美國通貨膨脹的因素。

紐約為美國人口最多的城市以及世界最大的城市之一，是對全球的經濟、商業、金融、媒體、政治、教育和娛樂具有極大影響力的國際大都會。這座城市帶來了各種資源與機會，總是吸引了一大票來自美國其他地區和世界各地的人，因此，生活成本如此昂貴也就不足為奇了——每個人都想咬一口大蘋果！

3. 日內瓦

▲瑞士物價相對其他歐洲國家較高。（圖／載自pixabay）



日內瓦是瑞士第2大城市，屬於瑞士法語區，以其最奢華的生活方式、最好的餐廳、社交場所和最先進的住宅而聞名。此外，有許多在國際上享有高知名度的國際組織設立在此，包括聯合國日內瓦辦事處、國際紅十字會的總部、世界衛生組織等。

日內瓦今年再次位居第3，去年瑞士法郎兌歐元匯率升至歷史新高。瑞士的物價高於其他歐洲國家，但同時在瑞士工作的薪資所得也是歐洲收入最高的國家之一。

4. 倫敦

▲英國首都倫敦位居第四。（圖／載自pixabay）



一如紐約，來自世界各地的許多人都湧向英國的這座大城，希望能在此建立自己的事業、成名，或者過著看起來相當美好的倫敦生活。

英國政府估計，該國全部外國人口有3分之1以上現在居住於倫敦。倫敦的租金和公共交通價格是世界上最高的，如果想要在這裡生活，需要具備足夠的金錢。

5.東京

▲東京是日本經濟、文化、政治、交通的中心，亦被認為是全球最重要的都市之一。（圖／載自pixabay）



日本以生活成本非常高而聞名，而東京是首都，也因此其生活成本會最高。具資料統計，在東京生活佔開支最大的成本包括租金、交通工具等。

東京在2022年的報告中下降了3位，排行第5名。根據 ECA International 的報告，由於日元貶值、高通脹和負利率，所有日本城市的排名均下降。日元貶值也使在日本使用其他貨幣支付開銷的外籍居民或遊客變得相對便宜。

6.特拉維夫

▲以色列大城特拉維夫排行第六。（圖／載自pixabay）



特拉維夫是中東唯一一個躋身全球 10 大最昂貴城市之列的城市，是所有奢侈品和皇室事務的中心。

這座大城比去年上升1位，現在是外籍人士生活成本第6高的城市，主要是與這該市高昂的食品、酒精和交通運輸的價格有關，同時可歸功於以色列貨幣新謝克爾的升值。

7. 蘇黎世

▲蘇黎世是瑞士主要的商業和文化中心，也是全歐洲最富裕的城市之一。（圖／載自pixabay）



瑞士是富裕的象徵，它在生活成本最高的10大城市中就佔了2名。

作為瑞士的金融和文化之都，蘇黎世躋身世界上最昂貴的城市之列也就不足為奇了。由於強勁的瑞士貨幣、昂貴的服務和商品成本，這座城市在ECA的榜單上排名第7。

8.上海

▲上海是中國最重要的工商業中心。（圖／載自pixabay）



上海是中國人口第2多的城市，也是世界上人口最稠密的城市之一，同時也是中國的經濟、金融、貿易、航運、商業、上游製造和對外開放中心。

ECA國際區域主管Lee Quane表示，主要是因為近年來該國通貨膨脹率較高，再加上人民幣兌其他主要貨幣的持續走強。

9. 廣州

▲廣州是中國南方最大、歷史最悠久的對外通商口岸 。（圖／載自pixabay）



廣州市為中國大陸和廣東對外的商貿中心兼綜合交通樞紐，是中國大陸的一線城市之一，也是粵港澳大灣區的中心城市之一，獲譽為中國通往世界的「南大門」。

這座城市的居住成本如此之高的原因或多或少與上海是相同的。貨幣的強勢和通貨膨脹率，以及生活在人口稠密的國家所帶來的生活成本當然不低。

10. 首爾

▲以首爾為核心的韓國首都圈，總人口位居韓國第一。（圖／載自pixabay）

韓國的首都首爾在全球排名中下降了2位，排行第10名。該城市是大韓民國首都及經濟、科技、文化中心，亦是朝鮮半島人口最多的城市。

在首爾生活之所以昂貴，主要是因為人們必須支付高昂的住房成本和保證金。同時，這也與自20世紀下半葉以來，大韓民國經濟的穩定和增長。韓國是世界上最大的汽車生產商和造船商之一，也是許多大型建築公司的所在地，這些公司都能為國家帶來巨額收入。