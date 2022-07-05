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年薪可破百萬！「國營跟公職哪種好？」網一面倒秒選它

▲▼SAT考試分為推理測驗和學科測驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人就業時會選擇國營或公職這種相對穩定的「鐵飯碗」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者隋昊志／綜合報導

許多人選擇職業時，都希望能拚高薪，但也有不少人寧願選擇能夠準時上下班又穩定的鐵飯碗。一名女網友好奇國營事業跟高普考公職到底哪個比較好，釣出不少內行網友狂推「國營比較好」，因為不用熬太久就能年薪破百萬。

一名就讀商科財稅系的女網友在網路社群平台「Dcard」發文，詢問國營跟高普考（公職）哪個比較好，升職的空間比較大？她指出，雖然兩者共同的優點就是穩定，但似乎就是因為太過於穩定，薪水也因此不太漲，不過也有聽說國營年薪能夠破140萬，因此想詢問廣大網友們的意見。

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原PO的問題引起網友們熱議，以她的問題評估，大多數人都推國營比較好，認為「秒選國營」、「國營接主管往上升，可能比公職容易」、「現在的高普是cp值最低的，錢比國營、公股銀少，難度卻是最高」、「國營比高考好考吧！非技術類來說」、「國營職＞高考＞國營雇＞普考」、「國營吧，我剛離開公職，公職懂的人就懂，水深」、「CPC某些有加給的單位10年就有了，25年誰要來...純行政職無加給順利的話大概15年左右吧」、「台電職員5年-6年就有百了啊」。

也有網友指出，「現在卡等蠻嚴重的，如果提早個4年近來的確還蠻快的，這幾年沒那麼順了，保守一點雇員技術類破百大概要10年，職員技術類大概7年」、「20年後才會年薪140，而且那是少數人，大部分行政一般在120左右」、「國營沒辦法讓你發大財，但穩穩做、認真做累積年資薪水還不錯，4點半下班、鐵飯碗，如果雙薪都國營，買個三房兩廳700萬，養個小孩順順過一輩子」、「台電中油大概7年100萬，再往後有卡等之類的因素，就要看個人造化」。

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