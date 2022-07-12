妻腦出血送醫！夫查手機驚見她外遇水電工...嬌喊「我要摸XX」

▲台中一名人妻2019年因腦出血意外緊急送醫，丈夫聞訊趕往醫院，因此查看老婆手機，未料卻驚見老婆外遇鐵證。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／台中報導

台中一名林姓人妻和老公於2001年結婚後，育有子女，不過林妻在2019年時因故在彰化火車站附近發生意外，因急性腦出血緊急被送往醫院救治，然而卻因此被老公發現她外遇陳姓水電工，2人互傳鹹濕簡訊，「幫你洗毛毛的洞」、「毛毛會洗雞雞」等語，讓老公氣炸，怒對2人提告求償150萬元。案經上訴至台中高分院後，法官判人妻和水電工須賠償老公30萬元確定。

判決書指出，林姓人妻和老公2人自2001年結婚後，也育有子女，不過2019年時，林妻卻因為在彰化火車站附近發生意外，因此受有外傷性腦出血，緊急被送往醫院救治。老公聞訊趕來後，卻意外在林妻的手機裡面發現她外遇一名陳姓水電工，2人訊息更相當鹹濕。

老公怒指，他在老婆的手機裡面發現，老婆傳訊息向陳姓水電工表示，「有誰這麼愛你」、「有誰會這麼寵你」，陳男則回「你，所以我很幸福啊」。

而林妻更加碼傳訊向陳男表示，「幫你洗那個毛毛的洞」、「我要看毛毛」、「毛毛你會想雞雞嗎？」陳男則回，「碰到我的點，就是興奮高潮的點」等語，讓林夫看完瞬覺綠光罩頂，怒對2人提告求償150萬元。事後，林妻也向法院提起離婚訴訟，台中高分院也於今年5月判准2人離婚。

案經上訴至台中高分院後，法官指出，儘管林妻主張老公是違法取證，不過還原整起事故卻是因為老公在林女因傷住院時，私下察看手機對話紀錄，應是為了瞭解林女當天的行程目的地和原因，是出於保護林女與維持和林女之婚姻誠實與共同生活圓滿之目的，難認不法。

法官也說，從林妻和陳姓水電工2人的對話來看，2人用社群軟體互訴情意，對話中更提及，「洗那個毛毛的洞」、「興奮高潮的點」等情色話題，2人視訊結束後，還互稱「想要摸（咪咪）怎麼辦」、「我要摸雞雞」、「你才會（吸咪咪）」等語，可見2人相互挑逗，並非一般成年男女正常社交對話，判林妻和陳姓水電工須賠償老公30萬元。全案定讞。