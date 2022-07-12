安倍直到倒下最後一刻「都還面帶微笑」！記者慟還原中彈瞬間

▲安倍晉三在演說途中遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日遇刺，葬禮將於12日在東京增上寺舉行。遭槍擊當時，安倍晉三正在奈良大和西大寺車站前發表助選演說，怎知卻突然傳出槍響，安倍當場中彈倒地。現場記者還原當時情形難過透露，「安倍前首相直到倒下的那一刻，臉上都還保持著微笑。」

根據《共同社》報導，8日上午11時半左右，安倍晉三與工作人員為了參議院選舉，在酷暑中發表助選演說。當帶著微笑的安倍晉三出現在大眾面前，聚集在現場的上百位民眾瞬間歡聲雷動。然而誰也沒想到，當安倍握著麥克風開始發言後沒多久，身穿POLO衫、咖啡色褲子、戴著白色口罩的41歲山上徹也便突然持改造手槍瞄準安倍。

▲安倍晉三遇刺後被送往醫院搶救，但仍回天乏術。（圖／達志影像／美聯社）



現場瞬間傳出2聲巨大的槍響，所有人直到數秒後才搞清楚狀況，瞬間陷入混亂，同時也傳出火藥燃燒的臭味。而當時身在現場的記者則提到，安倍晉三在倒下當時，臉上都還帶著微笑。

安倍倒下後，競選團隊隨即大喊，「有沒有醫生？有沒有醫生？」一名在事發現場附近經營診所的64歲醫師中岡伸悟聽到病患家屬說，「安倍晉三中彈了！」連忙帶著診所內的AED趕往現場，然而當他抵達時，只看見安倍晉三倒在地上，身上的襯衫早已被鮮血染紅。

一旁的工作人員告知該醫師安倍晉三中槍，由於安倍晉三不斷出血，中岡認為他的內臟或大動脈可能出現損傷，必須立刻送往醫院治療。而直到救護車抵達前，他只能先使用AED進行搶救，但是因為AED僅能使陷入痙攣狀態的心臟恢復心跳，當時安倍晉三已經心肺停止，因此並未出現成效。護理師與競選團隊則是不斷輪流替安倍晉三進行心臟按摩。

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