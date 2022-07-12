快訊／陳時中坦言「為畢業作準備」　意屬吳思瑤當競選總幹事

▲陳時中出席「頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛生福利部今（12）日舉辦部慶及「頒發 111 年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮」，由部長陳時中親自主持及頒獎。陳時中表示，自己已經在「為畢業作準備」，也在積極準備下一個身份，過去5年在衛生方面盡了很多力氣，很多方向都已訂出，接下來到市政會是不同領域，需要學習的方向還很多。

陳時中在頒獎典禮前接受媒體堵訪，被問及這是最後一次參加部慶，是否會覺得感傷？他表示，這是非常有意義的活動，自102年衛福部改組以來年年舉辦，只有在去年停辦一次，模範人員是在社會人士中找有貢獻的人來頒獎，讓大家有學習仿傚機會，自己在民間時也得過二等獎章，希望未來有機會拿到一等獎章。

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下午活動前副總統陳建仁也出席，被問及是否會請他擔任競選總部主委？陳時中回應，還在溝通中，競選團隊形成時一定會跟陳前副總統請益，至於要請他擔任什麼職位，都尊重他。

陳時中上午出席集中檢疫所新書發表會，下午出席頒獎典禮，兩場活動均被視為競選前的畢業典禮，對此，陳時中坦言，自己的確在「為畢業作準備」，原本不希望兩場活動扯上選舉，想要延期，但相關贈書、獎章也都準備好了，再延期恐怕要重印，因此才會如期舉行，也將事情做完善。

他也回應是否會在週四行政院會請辭與接棒人選一事，表示提名是剛決定的事，「才剛定案」，很多事才要來商量，但已意屬立委吳思瑤當競選總幹事，「這個成分比較高」。另被問及次長薛瑞元是否為接任心中人選？陳時中僅表示，「薛次長這幾年跟我一起打拼，長照健保都做了很大貢獻，是我的好兄弟」。對相關問題並未正面回應。