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有「嘉明的味道」...高雄2正妹逛百貨遭噴精　噁狼下場曝

▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲陳姓男子對逛街的正妹噴精猥褻。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子涉嫌兩度在三多商圈某百貨公司，邊逛街邊打手槍，再趁機噴精到女子身上，正妹聞到「嘉明的味道」驚覺受辱，報警逮人。全案移送後，檢方認為沒有人看到陳男有自慰的動作，正妹也沒親眼目睹，因此僅依公然侮辱將陳男起訴，但法院審理後，改以公然猥褻罪判處陳男徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，2019年8月7日傍晚5時許，劉姓女子在高雄市三多商圈某百貨賣場逛街時，突然發現衣服上沾了白色濃稠液體，伸手一摸直覺遭人噴精，趕緊脫下衣服到警局報案，但警方查閱監視畫面後，並未找到噴精的嫌犯。

2021年3月23日下午5時許，又有一名廖姓女子在同樣的地點，也被同樣的手法噴精在毛衣上，這次警方根據現場監視器畫面，逮到涉案的陳姓男子。警訊時，陳男坦承自己邊走路邊自慰，再射精在不認識的女子身上，案件被送往雄檢偵辦時，陳男又改口否認犯行，辯稱時間已經過太久，他不記得自己做過什麼事，企圖脫罪。

檢方根據鑑定，確認陳男噴灑的液體是男性精液，但因沒有人看到他有在公共場所打手槍射精，監視器也沒有拍到，而兩名被害正妹也沒親眼目睹陳男的犯案過程，因此難以構成公然猥褻罪，依公然侮辱罪將他起訴並聲請簡易判決。

高雄地院審理時，法官認為陳男在在檢察官偵訊時供稱「我現在要承認。我在警詢時有跟警察說這個可能是我」、「我可能有性成癮還是性癖好」、「我現在有在診所就醫，因為我覺得可能需要心理師幫助」，已坦承犯行，被害女子衣服上的可疑斑跡送驗後，也與陳男的DNA相符，認為陳男犯行明確，依2個公然猥褻罪判處他徒刑6 個月，得易科罰金，可上訴。

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