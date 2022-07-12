妹子在家挖出民國58年「古董股票」　內行曝換錢方法

▲原PO在家找到民國58年的股票。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人整理家裡時，會找到被遺忘已久的寶物。一名女網友透露，最近在家裡找到一張53年前的「古董股票」，原發行公司「台中市第六信用合作社」已經倒閉，目前變成了「新光銀行」，她好奇那張股票現在不知是否還有用，因此想PO文詢問一下。文章曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，最近在家中發現一張阿公留下來的股票，上面寫著「台中市第六信用合作社股票」，於民國58年3月份入社認購1股，合計新台幣100元。她上網查發現，該公司目前似乎變成了新光銀行，不知道這張股票現在是否還有作用，還是成為一張「古董紙」，因此想PO文詢問看看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PO文曝光之後，網友紛紛留言表示，「公司沒倒閉的話可能還是有效，可以先向新光銀行的股代詢問看看，但年代久遠，所以也不能確定」、「有用吧，當初金融股股本很小，一再分割才變成現在這種價錢，不完全是因為股價下跌」、「有用，但是要辦移轉很麻煩，不如丟了」、「可以裱框，有紀念價值，當傳家寶」、「古物與回憶～可以好好保存流傳下去」。

也有人分享經驗，「這種東西我家也有…以前很多合作社要申請支票就要加入會員，加入會員方式就是要持有股票，我家有一信二信三信，可以去換成錢，但是被合併我就不知道是怎麼算的」、「合作社的股票跟一般公司的股票意義不太一樣哦」、「可以換成新光股票，我家裡也有，打電話去新光問就行了」。