海外包裹暗藏病毒風險！　吳尊友：酒精消毒、禁摳鼻揉眼

▲大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸接連在進口冷鏈凍品發現新冠病毒，現在連專家學者也呼籲，小心海外包裹暗藏危機！大陸媒體澎湃新聞指出，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前公開表示，「海外貨品確實有收到病毒污染包裹的風險，收到貨品一定要用酒精消毒，開封後也要洗手，降低感染機率。」

大陸擴大防疫標準，交通運輸部印發兩份工作指南，對港口和冷鏈食品運輸的防疫工作進一步規範。指南要求，在冷鏈物流過程中，不能使貨物直接接觸地面，司機及隨行人員應當避免與門衛值班員、工作人員有不必要的接觸。

另外，港口工作人員盡量避免與船員發生直接接觸，進口冷藏集裝箱拆箱作業中，人員應相對固定，至少每周開展一次核酸檢測。

▲大陸快遞貨運公司。（圖／CFP）

除了港口、冷鏈工作人員擴大防疫檢驗，大陸國內外快遞員是否比照標準辦理？根據大陸媒體澎湃新聞專訪內容指出，吳尊友特地提醒，「海外包裹確實有被病毒污染風險。」

該報導指出，吳尊友認為，首先民眾如果要減少風險，收到包裹後，用含酒精的濕布濕紙擦拭外包裝，處理完包裹以後要洗手，不能直接接觸包裹的手去做摳鼻子、揉眼睛的動作。

吳尊友也建議，「境外包裹的快遞人員屬感染高風險人群，涉傳遞境外包裹的快遞員需定期做核酸檢測。」這類人群會多次長期反復接觸海外包裹，屬於高風險感染者，建議至少每週一次核酸檢測。另外，大陸境給的快遞員也要加強個人的防護，定期進行檢測。