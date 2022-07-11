中華快遞罷工成功！官股同意「加薪＋不扣獎金」　但這1天不支薪

▲中華快遞企業工會昨日於交通部前靜坐抗議。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華快遞員工不滿薪資過低，4日發起為期1天的罷工行動。中華快遞企業工會今日與中華郵政總經理江瑞堂等人開會協調，江瑞堂表示，除「罷工期間給薪」不同意外，其餘訴求全數同意，另21日將向董事會提案加薪及不扣獎金，且中華郵政5席董事都會支持。

中華快遞企業工會昨日與中華快遞董事長黃振忠等人召開會議，資方同意勞方訴求，包括全面加薪5000元、不扣績效獎金，雙方決議今日再度於中華郵政討論其他細節。

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▲中華快遞公司罷工爭議勞資協議書。（圖／中華快遞工會提供）

江瑞堂表示，今日同意勞方訴求，包括主任以下基層人員調薪5000元、111年績效獎金不得低於109年與110年績效獎金平均金額、不得對工會會員有秋後算帳行為等，僅不同意「罷工期間給薪」訴求，因此4日罷工當日不支薪。

江瑞堂表示，將於21日召開的董事會上提案工會訴求，且中華郵政5席董事都會支持提案，不過因中華郵政股份只佔比4成，還得尋求其他民股董事的同意。

中華快遞企業工會表示，今日協商已順利簽定。基層人員調薪5,000元自111年8月1日起生效。會員111年績效獎金不低於109年與110年平均。工會會於一個月內針對薪資結構、績效獎金等辦法與公司開啟協商。公司不會對工會及工會會員秋後算帳。郵政公司五席董事會全力支持。