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侯友宜「二等公民」說掀戰　林錫耀：看他反應就知道心虛

▲民進黨新北市長候選人林佳龍出席新北「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍今天啟動首場競選行程。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨備戰新北市長選舉，中執會明（13日）將正式提名無任所大使林佳龍出戰新北市長。民進黨秘書長林錫耀今（12日）上午出席「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」時受訪，狂酸新北市長侯友宜「二等公民說」，侯友宜應該自己檢討，過去12年正副市長任內，是否讓新北市民變成二等市民。

林錫耀說，前天選對會通過，一致同意推薦林佳龍參選新北市長，但馬上就看到侯友宜的反應好像很不尋常，迫不及待地批評、攻擊林佳龍，「看到他的反應就知道他的不安和心虛，證明民進黨推薦林佳龍，是正確的決定」。

林錫耀直言，「侯友宜批評林佳龍，是不是把新北市民當二流的公民，其實侯友宜應該要自我反省，他在新北市政府從副市長到市長，12年的時間，到底新北市的市民，是不是還是二流的市民？」

林錫耀表示，林佳龍有很好的城市治理經驗，也在中央歷練過，擁有國際視野、執政經驗，民進黨推薦他，就是認為新北未來需要這樣的好人才，讓新北升格，市民能夠升等。

新北市黨部主委何博文致詞也說，民進黨已經暖身2年了，接下來的選舉要「爆發」出來，讓林佳龍當選、市議會席次過半；他並隔空嗆侯友宜說，新北市有這麼多地區在陽明山的轄區內，但是侯竟然不知道，做了這麼久的副市長、市長，竟然連新北市的轄區在哪裡都搞不清楚，還在做他的總統大夢。

何博文批評，侯友宜為了總統整天在想「藍白合」，不敢得罪台北市長柯文哲，因此新北市捷運還是歸台北市管，遲遲不敢推進汐止民生線，反觀林佳龍在交通部長任內推動汐止民生線、拍板林口增建閘道、解決淡江大橋工程狀況，「還沒有做新北市長，就對新北市這麼用心！這是新北市民的福氣！拜託大家支持林佳龍！」

▲民進黨議員何博文出席新北「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲何博文今砲轟侯友宜，到現在連要不要連任都不說清楚。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長林錫耀出席新北「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長林錫耀出席新北「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

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