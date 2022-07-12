三井不動產新任董座久一康洋拜會中市府 盧秀燕：感謝投資台中

▲台灣三井不動產集團新任董事長久一康洋（左1）昨拜會台中市政府，市長盧秀燕親接待 。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台灣三井不動產集團新任董事長久一康洋11日拜會台中市政府，並帶來台中東區LaLaport購物中心預計7月25日上梁、年底開幕的好消息！市長盧秀燕昨親率相關局處接待，盧秀燕說，三井不動產集團對台中投資熱切，感謝三井對台中有信心，未來市府會與工商業界共同努力，促進台中經濟繁榮。

盧秀燕表示，投資台中是正確的決定，根據經濟部統計資料，台中今年第1季8項經濟指標全國第一，包括公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記實收資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數、投資台灣三大方案家數與最低失業率，而台中去年失業率3.9%，也是六都最低。

盧秀燕提到，市府每年舉辦台中購物節，去年總消費金額將近300億元，市府提各種獎項，成效良好，台中很多商家也配合活動，額外推出促銷優惠，相關預算已於台中市議會通過，今年下半年將舉行。另外，市府提供的各獎項中，最大獎為房子，2020年購物節房子幸運得主在中友百貨消費被抽中，希望今年在三井消費的民眾能成為幸運得主。

盧市長指出，台中有許多日本遺留下來的文化，如舊台中市政府是與總統府同時期的建築，台中也有很多好吃獨特的食物，歡迎久一董事長參訪；另外，她也代表市府對前內閣總理大臣安倍晉三遭遇不幸表達悼念，她說，安倍先生對台日關係的深化十分有貢獻，友誼是最好的語言，希望彼此良好關係長存。

久一康洋今年4月上任台灣三井不動產集團董事長，他表示，台中是宜居、美麗的城市，希望能持續投資、在台中發展，針對台中港Outlet Park二期、東區LaLaport等投資會繼續努力。

▲盧秀燕說，三井不動產集團對台中投資熱切，感謝三井對台中有信心，未來市府會與工商業界共同努力，促進台中經濟繁榮。（圖／台中市政府提供）

經發局表示，三井不動產集團前董事長下町一郎兩年前於疫情期間特別來訪，宣布加碼投資三井台中港Outlet Park二期與東區LaLaport的好消息，市府隨即提供各項行政協處，共同克服疫情缺工困境，加速投資落地，去年12月台中港Outlet Park二期順利開幕，東區LaLaport也將上梁，開幕營運指日可待，感謝三井集團對台中的看好及肯定。

經發局說明，東區LaLaport購物中心預計引進270家店舖，包含國際性流行品牌、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品及大型娛樂設施等，打造一站式消費娛樂天堂，創造超過2500個就業機會，將與周邊的大魯閣新時代、秀泰生活台中站前店形成新興百貨聚落，創造經濟群聚效應，為舊城區發展再添動能，帶動人流及商機，未來前景持續看好。

經發局指出，台中經濟成長力道強勁，經濟指標屢創佳績，自盧市長上任以來，投資總額加計已破2兆元，在中捷通車、會展中心等重大建設加持下，磁吸中部消費人口，吸引百貨零售業看準商機，積極布局台中，如漢神洲際購物中心去年10月動工、三井台中港Outlet Park二期去年底開幕、LaLaport購物中心力拼今年開幕營運，廣三崇光烏日超級娛樂購物城投資案也穩定進展，既有購物商場勤美綠園道、麗寶OUTLET MALL也都在規劃擴大商場規模，市府將持續作為企業投資堅強後盾，打造良好環境。