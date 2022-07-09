選前來參拜後成六都唯一女市長　盧秀燕贈匾太和宮「聖德顯赫」

▲選市長來參拜成六都唯一女市長，盧秀燕贈匾太和宮「聖德顯赫」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今（9）日前往太平太和宮參拜祈福，她指出，三年多前競選市長時前來太平太和宮參拜跟媽祖祈求，因而成為六都唯一的女性市長，這三年努力專心市政，今天專程跟媽祖稟報市政作為，同時贈匾褒揚媽祖神威顯赫，也祈願太平媽庇佑每個家庭平安順遂，並盼太和宮主委陳中和帶領所有幹部秉持天上聖母慈悲為懷、救世濟民的精神，繼續為地方服務。

▲盧秀燕說，三年多前競選市長時前來太平太和宮參拜跟媽祖祈求，因而成為六都唯一的女性市長。（圖／記者游瓊華攝）

台中市「太平太和宮」創立已逾200年，與車籠埔「廣興宮」及頭汴「聖和宮」並稱太平區三大古廟，正殿中龕主祀天上聖母，地方俗稱太平媽，是當地重要的宗教信仰中心，廟方長期投入公益慈善，熱心參與地方事務，同時為地方居民帶來心靈安定的力量，深獲信眾肯定。



盧秀燕提到，在她上任前，曾向太平媽祈願，她上任後會努力照顧市民需求，包括恢復65歲以上長輩健保補助，她也編列預算兌現承諾，也感謝所有市議員支持；同時市府積極推動「公托公幼倍增」計畫，為學齡前兒童打造優質、平價的托育環境，今年起生育津貼單胞胎更倍增到2萬元，大幅減輕養育成本帶來的壓力。





盧秀燕也說，交通部分，市府力推「雙十公車」政策，台中市民搭乘公車可享10公里免費、超過10公里車資上限10元的優惠。此外，市府改善空品不遺餘力，104年到107年期間每年平均約有71天的空氣品質不良(AQI大於100)，在市府團隊努力下108年到110年已大幅降至34天，且這三年PM2.5平均濃度已降到每立方米16.7微克，今年上半年更降到14.1微克，台中是中南部第一個達到PM2.5國家標準的縣市，市府繼續努力改善空品不鬆懈，讓市民呼吸好空氣。