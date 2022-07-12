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大陸 大陸焦點 特派現場

女子坐高鐵遇鹹豬手摸腰　冷靜裝睡開手機全都錄逮色狼

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女子在高鐵上閉眼休息時，忽然覺得右側腰腹部有一隻手在滑動，起初原以為是晃動時造成的無心之舉，後來發現這隻手一直擺在她的身上，手指還不停游移，令她心生厭惡。這名女子不動聲色地打開手機錄影，將男子的猥褻行為全都錄，待蒐證完畢後才出聲制止，猥褻男原想矢口否認，但看到蒐證影片後只能乖乖承認自己的行為。

▲女子坐高鐵時遇鹹豬手。（圖／翻攝微博）

▲女子坐高鐵時遇鹹豬手。（圖／翻攝微博，下同）

《商丘深度新聞》報導，女子在發現對方圖謀不軌時，繼續假裝休息，實則打開手機，錄下了對方的猥褻證據，在下一次對方的「鹹豬手」伸向她時，她便立即像乘警報案。乘警迅速地鎖定這名猥褻男，該男子卻拒不承認自己的行為。

▲女子坐高鐵時遇鹹豬手。（圖／翻攝微博）

猥褻男在接受警察盤問時，雙手環抱在胸，整個身體靠在椅子上，一副不在乎的樣子，覺得自己沒錯，還不停找藉口掩飾猥褻行為。承辦警察遂將女乘客錄下的影片播出來，直接打臉猥褻男，這才讓男子承認，「一開始是故意觸摸她，見她沒反應，才會一時產生邪念。」

對於女子冷靜地處理方式成功蒐證，部分網友紛紛點讚，「女孩很聰明，對付這種無賴就得蒐集證據」；「才拘留10日，處罰太輕了」；「邊裝睡還可以邊錄影，真的挺厲害的」；「她沒反應所以造成邪念，真是無語」。

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