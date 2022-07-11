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iPhone「10個實用功能」大公開！　簡單3步驟把照片變影片

▲iPhone 13為全球最暢銷的智慧手機。（圖／取自PhoneArena）

▲iPhone 13為全球最暢銷的智慧手機。（示意圖／取自PhoneArena）

實習記者楊欣倫／綜合報導

現代人手機不離手已是常態，在「人手一機」的時代，蘋果公司所推出的iPhone更是多數人的心頭好，即將於今年9月蘋果秋季發表會問世的iPhone 14讓全球果粉都相當期待。不過，身為果粉的你知道iPhone的一些隱藏功能嗎？《ETtoday新聞雲》也整理出10招實用功能，學起來日後使用更方便！

1.關閉螢幕後繼續使用YouTube聽音樂

很多人都會用YouTube看影片或聽音樂，但一旦退出YouTube畫面後音樂也會隨著中斷，如果想要繼續使用YouTube背景音樂，學會這個方法之後即使螢幕關閉都還是能繼續播放。

►從Safair瀏覽器打開YouTube

►搜尋你喜歡的音樂

►把畫面展開成全螢幕後再上滑回到主畫面

►下拉找出控制中心

►點選右上角的播放鍵就可以繼續聽音樂

▲▼使用Safair瀏覽器開啟YouTube。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲使用Safair瀏覽器開啟YouTube。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

2.更大聲的音量

獨自一人在家時，會想要播放音樂讓家更有生活氣息，當你已經將音量調到最大聲了卻還是覺得不夠要怎麼辦呢？

►進入設定找到音樂

►點擊開啟等化器

►選擇「深夜」

▲▼選擇「深夜」。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲選擇「深夜」。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

3.通話時錄音

講電話時若想錄下對話內容該怎麼做？只要2個步驟就能在通話時同步進行錄音。

►下拉出控制中心

►長按螢幕錄製快捷鍵後「開啟麥克風」

但建議若要進行通話錄音時先告知對方，避免侵犯隱私而觸法。

▲▼開啟下方麥克風。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲開啟下方麥克風。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

4.設定就寢與起床時間

設定就寢時間與起床鬧鐘可以觀察自己的睡眠時長，更好掌握自己的健康狀態。iPhone就寢時間的設計還有提供各種溫和的起床鬧鈴可以自行選擇，選擇喜歡的鈴聲說不定能幫助緩解早晨早起的煩躁情緒。

►進入iPhone內建的「健康」

►點選「設定睡眠」

►依據自己的情況選擇睡眠時長與時間

►點選「聲音與觸覺回饋」選擇不同的鈴聲

►最後按「加入」就設定完成

▲▼設定就寢時間可以更好掌握自己的睡眠狀況。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲設定就寢時間可以更好掌握自己的睡眠狀況。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

5.用備忘錄掃描文件

想利用手機掃描現實中的文件不用下載APP就能掃描！只需要使用備忘錄功能就能快速掃描後儲存在裡面。

►新增備忘錄之後點選螢幕下方的相機圖案

►選擇「掃描文件」

▲▼新增備忘錄即可快速掃描文件。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲新增備忘錄即可快速掃描文件。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

6.原況照片變影片

iPhone的原況照片（Live Photo）會記錄按下快門前後1.5秒的時間與聲音「會動的照片」，可以理解成一個總時長3秒的短影片。那要如何將原況照片變成一整段影片呢？

►首先點選要串連的照片

►點選左下角的「分享」

►選擇「存為影片」

▲▼iPhone功能。（圖／實習記者楊欣倫攝）

▲選取原況照片。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲▼iPhone功能。（圖／實習記者楊欣倫攝）

▲點選左下方分享鍵的「儲存為影片」。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲▼iPhone功能。（圖／實習記者楊欣倫攝）

▲影片儲存成功。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

7.單手模式

是否曾經有因為吃東西或是做別的事情而沒辦法雙手扶著手機，用單手滑手機卻碰不到螢幕最上方的情況？「單手模式」就能解決這個困擾。

►按住主畫面下方的橫條向下滑，就能使用單手模式

▲▼向下滑動便能呈現半屏模式。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲向下滑動即可使用單手模式。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

8.還原輸入

當你打了一大段文字卻不小心誤刪該怎麼辦？iPhone的還原輸入能輕鬆幫你救回來！

►左右搖晃手機，螢幕就會彈出「還原輸入」的選項

►點選「還原」

▲▼點選「還原」即可。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲點選「還原」即可。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

9.變出游標選取文字

有沒有過想要複製文章部分內容卻一直點不到想要的位置的困擾？如果你的iPhone有支援3D Touch就能解決了！

►將鍵盤拉出來後長按空白鍵

►等鍵盤上的字都不見之後就能自由移動游標

▲▼長按空白鍵。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲長按空白鍵。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

10.長按複製拖曳功能

只要你的iPhone更新到iOS 15，就能使用最新的「拖放功能」！拖放功能也可以在不同的APP之間使用。

►選取你想要的文字、影像或檔案

►長按文件後另一隻手上滑螢幕到想要傳送到的APP

►放開即可黏貼

▼長按即可拖曳文件。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲▼拖放功能。（圖／實習記者楊欣倫攝）

▼拖放功能。（圖／實習記者楊欣倫翻攝）

▲▼拖放功能。（圖／實習記者楊欣倫攝）

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