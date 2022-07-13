7-11店員新技能再+1！他進門看見「這服務」　網驚：還有什麼不會

▲便利商店服務種類多樣化。（示意圖／實習記者楊欣倫攝）

實習記者楊欣倫／綜合報導

現今便利商店的服務種類越來越多樣化，超商店員要學習的技能也跟著增加，從最早以前的結帳、補貨，到現在還要會烤蕃薯、調製手搖飲等等。近日有網友進7-11後發現，櫃台旁邊居然有設置冰淇淋的櫃位，原來店員還要會「挖冰」，「小七店員還有什麼不會的」。

近日一名網友在《爆廢公社公開版》發文說道，「711店員又解鎖一樣技能」並附上一張照片。圖中可以看到櫃台旁設有「COLD STONE」的櫃位和可以選擇口味的菜單，讓超商再多解鎖一項服務。

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▲部分7-11門市設置冰淇淋櫃位。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不過，冰淇淋櫃位其實不是最近才有，有部分門市已經設置一陣子了，網友紛紛回應，「我們這邊很早就有這個攤位了」、「這早就有啦～不是每間店面都有」、「嘉義梅山鄉門市也有」、「這裡是南衙路門市吧」。

除了冰淇淋櫃位，7-11還有提供許多服務，像是每間超商都有的咖啡機，後來又新增的手搖現泡茶飲，和一樣也只有部分門市有的生啤和燒烤攤。超商店員除了要幫客人拿包裹、結帳、煮茶葉蛋、煮關東煮、泡咖啡之外，還要學習越來越多新增的服務，難怪被稱為「全台最強職業」。

▲部分門市設有啤酒櫃位。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

此貼文引發留言區一片討論，網友開玩笑回應，「之後會有現場修手機的服務」、「7-11可以掛號看病了嗎」、「下次能不能多一項托嬰服務」、「哪天超商開始有算命服務我也不覺得意外」。

也有網友佩服表示，「超商店員什麼都要會，以後前途無量」、「我就問7-11店員還有什麼不會的」、「店員好辛苦！希望能幫他們加薪」、「全能的小七店員」。

據了解，目前有設置酷聖石複合店的7-11門市包含東吉門市、松德門市、福源門市、江東門市、文建門市、超權門市、鼎和門市等。

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