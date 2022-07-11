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安倍與統一教「蜜月關係」曝！美日同盟靠他牽線　韓媒：淵源很深

▲▼韓媒指出，安倍晉三的從政背景與統一教會有著深厚的關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓媒指出，安倍晉三的從政背景與統一教會有著深厚的關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日慘遭槍殺身亡，兇嫌山上徹也透露行兇動機，表示不滿安倍生前幫助「宗教團體」統一教會在日本境內的宣傳。韓媒分析，安倍晉三、美國前總統川普之所以能強化美日同盟，其實是靠統一教牽線，安倍一家，包括前首相岸信介在內的從政背景，從過去以來便與統一教有著很深厚的淵源。

根據韓媒《OhmyNews》，山上徹也槍殺安倍晉三，意外向世人引爆安倍一家與統一教之間維持數十年的「深厚淵源」，包括川普2016年11月當選美國總統後，原本預料希拉蕊當選的安倍，在短時間內靠著統一教會人脈的從中牽線，川普確定當選2天後，與安倍進行首次電話通話，該年11月17日安倍來到紐約，在川普大廈與川普進行首次美日元首會談。

日後，安倍與川普維持緊密聯繫、強化美日同盟，同時奠定美國「印太戰略」的基礎。

▲▼安倍晉三、川普之所以能在短時間內形成如此信賴的同盟關係，其實是靠統一教人脈牽線。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三、川普之所以能在短時間內形成如此信賴的同盟關係，其實是靠統一教人脈牽線。（圖／達志影像／美聯社）

　＊統一教與安倍、川普的「三角關係」

日媒《新潮社》曾在月刊2017年2月號指出，安倍、川普兩人之所以如此麻吉，其實是靠「宗教團體」統一教的人脈從中牽線，統一教長期以來在美國、日本傳教，在美日雙方皆有強大人脈，因此安倍與川普才能在短時間內形成如此信賴的同盟關係。

2021年9月12日，世界和平統一家庭連合（統一教）、天主和平連合（統一教創立的非政府組織）在南韓京畿道加平郡聯合主辦「THINK TANK 2022希望前進大會」，活動宗旨主張韓半島統一，統一教創辦人文鮮明妻子、總裁韓鶴子首先致詞表示，如今這個時代期盼世界和平、達成新統一韓國，上天將與此同在。

隨後，川普、安倍晉三的視訊演說影像接連播出，成為日後引起山上徹也殺機的導火線。

　＊統一教與岸信介之間的淵源

韓媒報導更直指，其實統一教與安倍晉三的祖父、日本前首相岸信介有著更深厚的淵源，雙方透過政治、宗教力量互相倚靠。來自南韓的文鮮明創立統一教後以反共為宗旨，在日本、美國等全球各地傳教；岸信介則協助統一教在日本發展，在民眾普遍反對美日同盟之際，強調恪守反共路線、與美國簽署《美日安保條約》。

在某介紹統一教與岸信介之間淵源的網站，出現一張拍攝於1973年11月的相片，在統一教會本部中，岸信介竟然站在文鮮明、韓鶴子夫婦中間，顯示雙方交情不淺。

▲▼岸信介(左3)站在文鮮明、韓鶴子夫婦中間。（圖／翻攝自chojin.com）

▲岸信介(左3)站在文鮮明、韓鶴子夫婦中間。（圖／翻攝自chojin.com）

日媒《MAG2NEWS》曾於2021年9月13日的報導中，以「安倍晉三以笑顏出櫃坦承其與統一教會之間的蜜月關係」為題，形容安倍與統一教會之間的交情難分難捨，表示安倍祖父岸信介更曾與統一教會合作，創立以反共產主義為宗旨的政治團體「國際勝共聯合」。

　＊反共、統一教、美日安保同盟

韓媒《韓民族新聞》早在1992年1月29日就透過華盛頓特派員報導統一教會文鮮明、安倍與岸信介之間深厚的關係，指出文鮮明在財政上曾援助美國右翼團體，而統一教與日本政界之所以形成如此緊密的關係，其背景源自於「強化右派學生組織的必要性」。

該則報導詳述，日本在與美國簽署《美日安保條約》的當下，其實日本右派、左派正因嚴重的對立與衝突形成肅殺的氛圍，此時的岸信介熱衷於右派學生組織，用以對抗左派主導的學生運動，當時與岸信介一拍即合的團體，自然是宣揚反共主義的統一教所成立的學生組織「原理研究會」。

隨著美蘇冷戰、國共內戰、韓戰，反共理念在美、日、韓3國根深蒂固，反共主義在政治、經濟、軍事、教育等領域奠下根基，反共主義普遍成為大眾心目中的主要意識形態，包括統一教在內的韓國基督教界右翼保守勢力，在傳教時活用當時情勢。

目前統一教在全球至少仍有300多萬名信徒，包括南韓境內設立22個教區、成立231間教會，信徒保守估計約30萬人，若算上準信徒（附屬NGO團體成員），至少近100萬名信徒；另外，日本則有60萬名信徒、菲律賓有12萬名信徒。

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