放任比特犬狂咬浪浪血肉模糊斃命　飼主竟喊「死了啦麥擱生氣」

記者賴文萱／高雄報導

高雄市關懷流浪動物協會接獲民眾投訴，梓官區有一名飼主放任自家比特犬攻擊當地其他浪浪，從流出的影片可見，一隻黃色比特犬咬著白色浪浪脖子不放，還不停用力甩動，而遭咬的浪浪血肉模糊，飼主在旁則喊著「好了啦，死了啦，麥擱生氣了，結束了。」對此，高市動保處表示，已派案至現場調查。

根據網路流傳的攻擊影片，一隻身上戴著項圈的黃色比特犬，狠狠咬住白色浪浪脖子狂甩，遭咬的浪浪早已一動也不動，連叫聲也發不出，似乎早已沒了氣息。而該隻比特犬飼主在一旁喊著「好了啦，好了啦，死了啦，麥擱生氣了，好好，結束了，結束了，麥擱抓狂了」。

▲放任比特犬攻擊浪浪血肉模糊慘死，飼主冷血喊「死了啦麥擱生氣」。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華控訴，這名比特犬飼主是慣犯，都會趁晚上把比特犬放出去攻擊附近浪浪，投訴民眾更指稱，「梓官區漁港的浪浪都被咬死了，拜託協會幫忙」。

▲協會接獲民眾投訴，高雄市梓官區漁港的浪浪都被咬死了。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

王小華說，這名飼主不是只有放任這次，因為一般飼主發現狗狗亂咬時都會很緊張，但從影片中卻只見到他冷靜喊著不要咬了啦、已經死了，口氣多冷血。她說，今天比特犬咬狗，下次可能就咬人，但狗是無辜的，不知道這樣是錯的，所以最可惡的就是飼主，希望動保處能儘快去查訪、找出佐證開罰，不要放過飼主。

▲高雄市動保處，已派案至現場查核及釐清，後續將依法開罰。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

對此，高雄市動保處已派案至現場調查，根據動保法第20條第2項，具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施；出入公共場所或公眾得出入之場所需戴透氣口罩及繫1.5公尺以內之牽繩，若比特犬飼主違反規定，將依同法第29條第1項第5款規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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